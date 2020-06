Nicolaus Club Garden Toscana Resort inaugura un’estate di natura

Dal 13 giugno la Toscana può contare di nuovo su una delle sue perle, il Nicolaus Club Garden Toscana Resort, il più grande della Regione e tra i più estesi d’Italia, incastonato nella cornice della Costa degli Etruschi. Ricca e flessibile l’offerta per questa estate, per soddisfare la voglia di relax e sicurezza dei suoi ospiti.

Grazie ai suoi spazi immensi (14 ettari di lecceto incontaminato, con più di 26mila piante di oltre 400 specie diverse) e al grande lavoro della proprietà e dello staff, la struttura è in grado di adottare misure di sicurezza addirittura più prudenti di quelle stabilite dalla legge.

Percorsi a senso unico che guidano i clienti, attività ripensate ad hoc, rispetto delle distanze sulla spiaggia attrezzata e nelle aree comuni, self check in, sanificazioni complete a intervalli regolari, presenza costante di un team di medici nel resort e grande attenzione alla sicurezza dei più piccoli sono alcune delle politiche adottate per offrire alle famiglie un’esperienza unica di benessere e tranquillità.

La natura è da sempre il cuore pulsante del Nicolaus Club Garden Toscana Resort, una filosofia di vita e di vacanza che si ispira al #PrincipioNaturale in tutte le attività, le escursioni e i percorsi di benessere proposti: «Questo è da sempre stato il nostro punto di forza, a partire dall’ormai lontano 1992 – spiega il general manager Luca Tonelli – Da sempre ci crediamo e lo dichiariamo apertamente: la natura è la cura più antica del mondo, aiuta ad allentare lo stress e le tensioni, e sappiamo quanto oggi ce ne sia bisogno. Per questa stagione il nostro programma #PrincipioNaturale verrà messo in primissimo piano: i nostri Garden Angels suggeriranno agli ospiti esperienze multisensoriali, concrete, esclusive, pensate per metterli in contatto con l’essenza della natura e con la loro parte più intima e spirituale».

In questo periodo era necessario ripensare l’offerta anche in termini di flessibilità e convenienza: per venire incontro ai suoi clienti, il Nicolaus Club Garden Toscana Resort ha scelto una nuova politica di prenotazione, con grandi vantaggi per chi prenota in anticipo e più libertà di cambiare gratuitamente le date del soggiorno anche a ridosso dell’arrivo.

Al link estate2020.gardentoscanaresort.com, è presente un’area Faq con tutte le risposte ai dubbi e alle richieste in merito alle nuove norme di sicurezza, in totale trasparenza.