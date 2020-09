Gardaland ripropone l’Oktoberfest dal 19 settembre al 4 ottobre

Dal 19 settembre al 4 ottobre torna Gardaland Oktoberfest, l’appuntamento dedicato alle specialità eno-gastronomiche bavaresi. Una festa tra sapori, musica, canti, balli e decorazioni tipiche che arricchirà la giornata al Parco trasportando il visitatore in un angolo di Baviera.

Ogni giorno gli ospiti verranno accolti al Parco dal Welcome Show che vedrà protagonisti l’amata mascotte Prezzemolo e i ballerini, tutti in stilosi abiti bavaresi. Lungo le vie del Parco, come da tradizione, tanti saranno gli addobbi a tema: dagli enormi boccali agli scenografici fusti di birra passando per colorati drappi e svolazzanti bandierine; ad allietare le giornate anche le folcloristiche canzoni della Kapuziner Bier Band.

Saranno ben quattro quest’anno i punti nevralgici della festa: la piazza principale con menù interamente dedicato all’evento sarà la piazza Medievale con la Merlin Stube ma, dislocate nelle diverse aree del Parco, si aggiungono altre location come la tradizionale piazza Ramses, l’area antistante l’attrazione Mammut, e l’Hacienda Miguel.

Ciascuna postazione proporrà brand di birra unici e un’offerta gastronomica differente: sarà come compiere un vero viaggio culinario lungo le vie del Parco tra i tradizionali wurstel bavaresi, soffici bretzel, stinchi di maiale, l’immancabile strudel alle mele e una birra speciale non filtrata e non pastorizzata prodotta esclusivamente per l’evento in tank da 950 litri.

L’orario di apertura di Gardaland per tutto il periodo di Oktoberfest sarà dalle 10 alle 21 al sabato, dalle 10 alle 19 la domenica e dalle 10 alle 17 dal lunedì al venerdì.

A completare l’offerta di divertimento nel Parco, uno sconto del 25% sul pernottamento in uno dei due Hotels del Resort – Gardaland Hotel e Gardaland Adventure Hotel, interamente tematizzato – con sanificazione della camera e trattamento all’ozono.

Presso le due strutture, sarà possibile per gli aventi diritto usufruire del Bonus Vacanze previsto dal Decreto Rilancio; tramite l’apposita pagina nel sito booking.gardaland.it, inserendo il codice univoco rilasciato dall’app Io, è possibile richiedere un preventivo personalizzato.