Gardaland riapre con l’inaugurazione di Jumanji The Adventure













Al via la nuova stagione di Gardaland, il grande parco divertimento sulle rive del Garda. Già il 2 aprile le sue grandi attrazioni erano state riaperte al pubblico per garantire ben 238 giorni di divertimento, ma è da sabato 9 aprile che si è inaugurata la vera e propria stagione con la grande novità. Si tratta di Jumanji The Adventure, una dark ride (un avventura al buio) nel mondo della giungla, ispirata dall’omonima popolare serie cinematografica di Sony Pictures.

L’attrazione si trova nel cuore del Parco (e va a sostituire la storica casa dei faraoni che da sempre è stata iconica per Gardaland) ed è caratterizzata da una missione: gli avventurieri vivranno una lotta contro il tempo per riportare al leggendario tempio la sacra gemma preziosa e salvare il regno di Jumanji da una maledizione, attraversando ben 12 ambientazioni scenografiche, ispirate alle scene del film.

«L’investimento per Jumanji è costato ben 20 milioni di euro – ha affermato Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato di Gardaland – E ha previsto l’intero restyling della storica facciata, che ora appare davvero spettacolare con il grande ippopotamo dalle enormi fauci che anticipa il mistero e i colpi di scena nel nuovo tour della giungla. Non abbiamo dubbi che il pubblico, che già ha amato i film della saga, si appassionerà anche a questa novità».

Dopo un taglio del nastro-corda con tanto di machete e al grido di “Jumanjiii” i visitatori hanno provato il brivido dell’avventura a bordo di speciali vetture a forma di veicolo fuoristrada: il celebre 4×4 del film è stato riprodotto nei minimi dettagli e attraverserà lo spazio lungo un binario, reagendo a pericoli e ostacoli con effetti audio e video a 360°.

I momenti clou del giro sono i cinque animatronics: da una scrivania che funge da porta di ingresso nel mondo di Jumanji ad un immenso ippopotamo, ci sono spaventosi ragni fino ad arrivare alla mano e alla testa del temibile Gigante di Pietra. Al termine del tour gli appassionati della serie potranno entrare nell’esclusivo shop, primo al mondo a tema Jumanji, dove sarà possibile trovare cappellini e borracce, tazze e peluche e i giovani esploratori avranno la possibilità di creare il proprio kit di sopravvivenza con torce, bussole e penne tematizzate.

Per proseguire l’avventura nel Parco è possibile soggiornare presso uno degli hotel tematizzati del Resort: da Gardaland Magic Hotel, dedicato al mondo della magia, a Gardaland Adventure Hotel, dedicato all’avventura fino al Gardaland Hotel, dove sono disponibili quattro nuove camere interamente tematizzate Jumanji. Cresce così l’offerta e la varietà dell’hospitality per un totale di 264 camere tematizzate su un totale di 475 stanze, per garantire ai bambini un soggiorno davvero unico nel suo genere.

Già dal 2 aprile è anche disponibile un’altra grande novità. È Aquaman: The 4D Experience, la nuova animazione cinema 4D, dove sarà disponibile uno speciale adattamento del film di successo targato Warner Bros. Il super eroe Aquaman, attraverso coinvolgenti effetti speciali e immagini in alta definizione, trasporterà gli spettatori nel regno sottomarino di Atlantide e con la sua straordinaria forza e velocità proverà a salvare il nostro pianeta in una guerra fra oceano e terra. A questo film si alternerà anche quello di Wonder Woman, già in programmazione e sempre apprezzato dal pubblico.

Fra le altre novità ci sono anche gli show teatrali come Welcome to Gardaland, lo spettacolo di apertura che quest’anno ha una nuova canzone-tormentone e nuovi costumi per il corpo di ballo o La soffitta di Prezzemolo, spettacolo dedicato al pubblico dei bambini e delle loro famiglie in scena al Teatro della fantasia. Anche la nave dei corsari propone uno show rivisitato con un cast di sole donne, presso il Buffalo Stage c’è invece West is the best, un travolgente live musical a tema western e presso il palco Hacienda Miguel ci sono balli e canzoni con Alegrìa Mexicana.

Lo spettacolo che di certo catturerà l’attenzione dei piccoli ospiti sarà il nuovo show 44 Gatti Circus Show all’Arena 44 Gatti, ambientato al circo e con la presenza del gatto Boss, mentre al Gardaland Theatre torna il Gardaland Awards – Life is a movie, lo spettacolo dedicato ai film arricchito da nuovi numeri acrobatici. Come sempre non mancheranno gli incontri dei bambini con i loro beniamini a grandezza naturale, come Peppa Pig o i Bafficats, i simpatici 44Gatti.

Ma il divertimento non si esaurisce al parco attrazioni, ma continua nel Gardaland Sea Life Aquarium, l’acquario interamente tematizzato che ospita oltre 5.000 creature marine, dove si possono scoprire le più affascinanti specie che popolano il nostro pianeta e si può imparare il rispetto dell’ecosistema e quanto conti l’impatto dell’uomo sulla natura. Si può già fare il giro nella Miniland, l’area nella quale sono stati riprodotti con milioni di mattoncini Lego i monumenti più famosi d’Italia, ma si deve aspettare fino al 14 maggio per lanciarsi nelle avventure del Legoland Water Park Gardaland, il primo del genere in Europa dove i bambini possono divertirsi tra scivoli colorati e milioni di mattoncini Lego.