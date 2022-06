Gardaland, Notte Bianca e apertura serale prolungata













Da sabato 18 giugno a domenica 11 settembre torna Gardaland Night is Magic: il parco divertimenti prolunga gli orari di apertura fino alle 23 per la stagione estiva e diventa così accessibile per 13 ore al giorno.

Si parte proprio il 18 giugno con la Notte Bianca. Durante l’evento l’apertura è prolungata ulteriormente fino all’1 di notte. Piazza Jumanji, per l’occasione, si trasforma in discoteca all’aperto con le hit dell’estate 2022 grazie a un’esclusiva collaborazione con Rtl 102.5. Conduce Paola Di Benedetto; il primo dj set è alle ore 19 con Teo Mandrelli; il secondo alle ore 21.30 con la musica del dj Massimo Alberti e la voce di Lady Trisha. Tanti gli ospiti: da Jerry Calà ad Alfa, giovane cantante, fino ai Follya, gruppo musicale nato da una “ritrovata fiamma” tra i componenti degli ex “Dear Jack”: Alessio Bernabei, Francesco Pierozzi, Alessandro Presti e Riccardo Ruiu riunitosi da poco.

Dalle 23 all’1, La Discoteca Nazionale – programma radiofonico di Rtl 102.5 con Angelo Di Benedetto, Andrea De Sabato e DJ Sautufau – andrà in onda direttamente da Gardaland. La Notte Bianca potrà essere seguita in radiovisione sul canale 36 del digitale terrestre, sul canale 736 di Sky e in streaming su Rtl 102.5 Play.