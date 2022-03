Gardaland Hotel apre con quattro camere a tema Jumanjii













Gardaland Hotel apre con 4 camere interamente realizzate a tema Jumanji. Prime e uniche al mondo, le stanze verranno realizzate a completamento dell’esperienza dell’attrazione, presso l’hotel del parco divertimenti per la prossima stagione 2022.

«In questi ultimi anni si è sviluppata sempre di più la tendenza a privilegiare le destinazioni che creano un’esperienza: divertire, sorprendere e trasportare in altri mondi – ha commentato Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato Gardaland – Le camere tematizzate dei nostri tre hotel rispondono a questa esigenza, permettendo alle famiglie di prolungare anche di notte l’avventura iniziata nel Parco. Le camere tematizzate Jumanji, ad esempio, catapulteranno gli ospiti nella giungla selvaggia, e permetteranno loro di vivere in prima persona le avventure dei protagonisti della serie».

Salgono così a quota 261 su 475 le camere interamente tematizzate del Gardaland Hotel. L’avventura inizia già dall’ingresso nella stanza, quando dopo il corridoio con grafiche che simulano un fascio di luce verde, gli ospiti verranno catapultati in una misteriosa ambientazione: un tempio con rami e piante tridimensionali che percorrono il soffitto crescendo tra le pietre; una gigantesca testa di giaguaro, simbolo della giungla da proteggere, anch’essa tridimensionale e posta sulla parete tra i due letti, a fare da guardiano alla stanza difendendola da mandrilli, ippopotami e cobra raffigurati sulle pareti.

Nessun dettaglio è lasciato al caso, dalla scrivania dove si trovano gli strumenti necessari per affrontare l’avventura in pieno stile Jumanji come cannocchiale e cartine geografiche, al porta valigie realizzato con delle antiche casse in legno.

Intanto è iniziato il countdown per l’apertura di Jumanji The Adventure, prevista per il 2 aprile.