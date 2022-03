Gardaland anticipa la stagione: porte aperte dal 12 marzo













Gardaland Resort apre i battenti in anticipo con una speciale preapertura: Anteprima Gardaland 2022.

A partire dal 12 marzo per tre weekend – 12 e 13, 19 e 20, 26 e 27 marzo – a Gardaland Park saranno disponibili ben 25 attrazioni, dalle Fantasy per i più piccoli come Volaplano e Doremifarm alle Adventure adatte a tutta la famiglia quali Mammut e Fuga da Atlantide, passando per le Adrenaliniche più amate come Raptor e Oblivion.

Oltre agli imperdibili show più tradizionali, quest’anno il parco si è arricchito una nuova esperienza al cinema 4D, dove sarà disponibile Aquaman: The 4D Experience, uno speciale adattamento del film di Warner Bros.

Nel biglietto di ingresso sarà compresa anche la visita alla Miniland di Legoland Water Park Gardaland e a Gardaland Sea life Aquarium, l’acquario interamente tematizzato che ospita oltre 5.000 creature marine.

Molti gli eventi in programma: dall’incontro con la sirena che sarà possibile l’11 marzo, alla festa del papà il 19 marzo, fino ad arrivare alla grande inaugurazione del 2 aprile, con l’inaugurazione di Jumanji -The Adventure, prima attrazione al mondo a tema Jumanji, e l’apertura dei tre hotel del Resort.

Durante Anteprima Gardaland 2022 il Parco sarà aperto dalle 10:00 alle 17:00; nel periodo che va dal 2 aprile al 1° novembre il Parco aprirà alle 10:00 con orari di chiusura che varieranno dalle 17:00 alle 23:00.