Garda Dolomiti, accordo con Trentino Holidays per il mercato italiano













Garda Dolomiti S.p.A. ha sottoscritto un accordo con Trentino Holidays, tour operator specializzato dal 1984 nella commercializzazione della montagna per spingere sul mercato italiano, ora che per via della pandemia ha dovuto rinunciare a una buona fetta di turisti tedeschi.

L’obiettivo finale dell’accordo, valevole per tutto il 2022, è quello di potenziare la distribuzione e la rete di vendita dell’offerta turistica dell’intera destinazione, che comprende, oltre al Garda Trentino, anche i territori di Comano, Ledro e Valle dei Laghi, con un particolare focus sull’occupazione delle strutture ricettive anche nei mesi di minore affluenza.

«Riteniamo che la commercializzazione sia un’attività fondamentale per la nostra destinazione, ma siamo anche consapevoli che l’Apt non è il soggetto più adatto a gestirla in maniera diretta e la sottoscrizione dell’accordo con un partner commerciale super partes di lunga e comprovata esperienza, qual è Trentino Holidays, sta proprio a significare questo – ha commentato il presidente di Garda Dolomiti S.p.A. Silvio Rigatti – L’Apt deve quindi concentrarsi sul prodotto turistico e la sottoscrizione di questa partnership consentirà di presidiare al meglio anche la funzione di distribuzione commerciale. Diverse Apt trentine hanno già intrapreso questo percorso con Trentino Holidays e i riscontri in termini di crescita sono stati molto positivi».

L’accordo prevede la commercializzazione di pacchetti turistici specifici e darà anche la possibilità agli operatori del territorio di inserirsi nei canali di vendita di Trentino Holidays, come ad esempio Trentino Booking, il portale di prenotazione B2C sostenuto da campagne social e profilate tramite newsletter e landing page di prodotto.