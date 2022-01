Garavaglia pronto a sostenere una proroga dei mutui alberghieri













Urgente misura per la proroga dei mutui alberghieri: è uno dei provvedimenti che il ministro del Turismo Massimo Garavaglia – intervenuto in streaming da Dubai a un incontro dell’Atr Milano, l’associazione di albergatori milanesi in seno a Confesercenti – si dice pronto ad appoggiare, dopo le sollecitazioni della categoria. Il ministro ha pure annunciato nuovi ristori per il turismo e il prolungamento retroattivo della cassa integrazione in deroga, scaduta lo scorso 31 dicembre.

L’associazione fa però notare che assieme alla cassa integrazione in deroga sono scaduti anche il blocco dei licenziamenti e la moratoria sui mutui alle piccole e medie imprese e auspica si possa trovare una soluzione che non metta in difficoltà le aziende del turismo.

«Apprezziamo che il ministro abbia ascoltato le sofferenze espresse dalla nostra e da altre associazioni di settore: con la variante Omicron la situazione del turismo si è ribaltata ed è diventata insostenibile in pochissimo tempo – ha dichiarato il presidente di Atr Rocco Salamone – Ora le misure annunciate vanno nella direzione giusta, ma in attesa di un atto formale vorremmo accendere i riflettori anche su altre urgenze che riguardano da vicino il mondo alberghiero: il 31 dicembre è scaduta anche la moratoria sui mutui per le piccole e medie imprese e per gli alberghi; questo si traduce in uscite di cassa importanti che non possono essere sostenute in assenza di liquidità: chiediamo che la moratoria venga estesa almeno fino a giugno per permettere alle aziende dell’ospitalità di rifiatare con i primi arrivi primaverili ed estivi».