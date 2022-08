Garavaglia incontra le Regioni: «Avanti con il Piano strategico del Turismo»













È un tam tam incessante quello del ministro uscente del Turismo, Massimo Garavaglia, che non smette di macinare chilometri, parole, promesse e incontri in vista delle prossime elezioni. Ultima azione – comunicata dal suo staff – l’incontro in videoconferenza con gli assessori regionali al Turismo.

Tre gli argomenti discussi al tavolo virtuale: il nuovo Piano Strategico del Turismo 2023-2027, le Linee guida per lo sviluppo dell‘enogastronomia (tema caro all’amministratore delegato dell’Enit, Roberta Garibaldi) e l’accelerazione dell’utilizzo del Fondo nazionale del Turismo.

Nel suo intervento, Garavaglia ha sottolineato la necessità di «istruire la pratica del Piano strategico, nonostante l’attuale quadro politico, in piena sintonia con le Regioni». E ha ricordato i cinque pilastri strategici del Piano: innovazione, sostenibilità, qualità e sicurezza, formazione e governance.

Il ministro ha, poi, invitato gli assessori ad accelerare i tempi di spesa del Fondo.

Sul fronte food e wine lovers, le Linee guida per lo sviluppo dell’enogastronomia – primo documento di tale genere in Italia – sono state presentate proprio dall’ad Enit Garibaldi, che ha ricordato come l’obiettivo sia “valorizzare e promuovere un settore così strategico per il Paese”.

Al termine della riunione il coordinatore della Commissione Turismo della Conferenza delle Regioni, Daniele D’Amario (assessore della Regione Abruzzo), ha dichiarato «piena condivisione della strategia del ministero».