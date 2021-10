Garavaglia in visita all’Enit: «Collaborare insieme seguendo l’esempio delle Regioni»













Prima visita ufficiale del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, all’Enit, in occasione dell’insediamento del nuovo amministratore delegato Roberta Garibaldi, che ha preso in mano il timone dell’Agenzia Nazionale del Turismo al posto di Giuseppe Albeggiani, che però è deciso a impugnare la sostituzione e si dichiara sorpreso della decisione, avvenuta a circa tre mesi dal suo insediamento negli uffici di Via Marghera.

Si tratta della prima volta che un ministro del Turismo va in visita all’Enit, alla presenza tra gli altri del presidente Giorgio Palmucci. Un segnale chiaro della vicinanza del governo all’Ente. «Lavoriamo insieme – commenta Garavaglia – L’esempio da seguire è quello della collaborazione avviata con le Regioni. Uno schema destinato a valorizzare l’intero Sistema Italia e i territori».

Oltre alla guida di Enit, Roberta Garibaldi è stata designata dal ministro del Turismo come consigliere per l’enogastronomia.