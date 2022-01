Garavaglia e Palmucci a Expo Dubai per il turismo sostenibile













Visita istituzionale ma anche strategica del ministro del Turismo Massimo Garavaglia a Expo Dubai 2020, accompagnato dal presidente dell’Enit Giorgio Palmucci per partecipare al forum internazionale sul turismo sostenibile, in occasione della settimana che l’esposizione universale dedica ai viaggi e alla connettività. L’incontro, dal titolo “New Frontiers of Sustainable Tourism”, si è svolto il 10 gennaio al Padiglione Italia.

Oltre a Garavaglia, c’è stata la partecipazione virtuale e in presenza di rappresentanti italiani e internazionali di istituzioni, organizzazioni e aziende tra cui Alessandra Priante, direttore Europa dell’Unwto; Armando Brunini, ceo Aeroporti Milano – Sea Milan Airports; Rossella Carrara, vice president corporate relations and sustainability di Costa Crociere; Renzo Iorio, ceo & director general Nugo, Ferrovie dello Stato RailPost Fs.

Il ministro del Turismo, guidato dalle spiegazioni del commissario generale per l’Italia all’Expo Paolo Glisenti, ha visitato il Padiglione e seguito il percorso espositivo italiano. A margine del forum sul turismo sostenibile, Garavaglia ha commentato: «Il Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai mostra il meglio dell’Italia, il meglio della qualità italiana. Una cosa necessaria, perché il turismo sta diventando sempre più un settore competitivo, con nuovi concorrenti agguerriti. La qualità che mostriamo qui è la carta vincente per la promozione del turismo in Italia. La sfida si vince con la qualità e qui a Expo l’Italia sta mettendo in mostra il meglio di sé».