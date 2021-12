Garavaglia da Madrid: «Nuovi fondi per il turismo nella Legge di Bilancio”













Dall’assemblea generale dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (Omt) a Madrid, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia promette nuovi fondi per il turismo in Manovra.

«Omicron sta scombinando i piani del turismo, già gravemente colpito negli ultimi due anni dalla pandemia; necessariamente vanno trovate delle risorse per dare una mano ancora, nella Legge di Bilancio», dice il ministro.

Garavaglia fa il punto sul Paese, con un’Italia che appare «messa meglio di altri Paesi grazie a una buona stagione estiva» e al «recupero sulla parte finale dell’anno con le piste da sci». Mancano all’appello i grandi flussi internazionali e c’è la nuova variante Omicron che porta con sé il «rischio di un’ulteriore blocco dei collegamenti internazionali».

Secondo il ministro del Turismo, stanno soffrendo in particolar modo «gli operatori che lavorano con l’estero e le grandi e piccole realtà alberghiere delle città turistiche maggiori. I pochi corridoi aperti hanno grande successo, le Maldive sono sold out. Il problema è che sono pochi i corridoi e questa coda del virus e queste varianti rischiano di ritardare».

La proposta già avanzata dal ministero è «mantenere per il turismo i fondi già stanziati per il settore: i residui del bonus vacanze, che sono di diverse centinaia di milioni di euro. Misura che ha funzionato fino a un certo punto, perché se sono avanzati i soldi vuol dire che non funzionava poi così bene, e quindi è giusto e sacrosanto che restino lì per rifinanziare misure che invece hanno funzionato, come gli aiuti per i tour operator e gli agenti di viaggi». Obiettivo di Garavaglia è andare verso la «continuità con misure già consolidate e anche facili da riattivare».

Al momento l’Italia non ha in programma ulteriori restrizioni per i voli internazionali. «Non penso che si andrà oltre rispetto a quello che è già stato fatto – aggiunge Garavaglia – Anche se, in caso di necessità, se da un Paese ci sono dei rischi, sarà opportuno porre in atto delle restrizioni. Intanto noi siamo qui, a Madrid, e sono venuti delegati da tutto il mondo in aereo e quindi questa è la dimostrazione che con organizzazione si può viaggiare, si può fare turismo».