Garavaglia “benedice” l’operazione Ita-Msc













L’operazione di Msc Crociere per l’acquisizione della maggioranza di Ita Airways riceve il placet del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. «Un bel colpo, una bella operazione – sottolinea il ministro in un’intervista rilasciata al quotidiano Milano Finanza – Il Gruppo Aponte ha credenziali molto forti e credo che di questa operazione, se andrà in porto, beneficeranno non solo i gruppi interessati ma l’intero sistema Paese. Potrebbe essere davvero il cambio di passo che aspettavamo».

In attesa del via libera alla manifestazione d’interesse lanciata dal colosso guidato da Gianluigi Aponte (con la partnership tutta da definire di Lufthansa, ndr) del prossimo consiglio dei ministri, intanto Garavaglia “benedice” l’operazione e ne esalta i risvolti positivi proprio per il turismo.

Il ministro ha ribadito, poi, il suo augurio affinché l’accordo Ita-Msc-Lufthansa possa concludersi nei «tempi stabiliti. Allora la stagione estiva sarà alle porte. C’è un gran desiderio di tornare a viaggiare. Bisogna farsi trovare pronti. Questa è davvero un’occasione da non perdere».

Infine, ci sono buone notizie sull’operativo per la compagnia di bandiera. La società di noleggio degli aeromobili basata in Kuwait, Alafco, ha annunciato l’accordo con Ita Airways per il leasing dei primi quattro Airbus A350-900, velivoli a doppio corridoio di nuova generazione utilizzati per i voli intercontinentali. Gli aerei inizieranno ad arrivare a Roma Fiumicino tra il secondo e terzo trimestre 2022 (il primo è previsto per il mese di giugno). Altri due A350, invece, arriveranno da un accordo di leasing direttamente con Airbus.