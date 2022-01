Garavaglia al question time: «Aiuti al turismo in arrivo»













C’è attesa per il T-Day, ovvero il giorno della verità per tutto il settore del turismo, con un consiglio dei ministri d giovedì 20 gennaio in gran parte dedicato al varo di nuove misure di sostegno per il comparto in profonda sofferenza. È stato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, a confermare il varo di un nuovo decreto a favore del settore nel corso di un question time alla Camera dei Deputati.

«Il settore è ancora in sofferenza e per questo abbiamo fatto specifiche richieste ai membri del governo – sottolinea il ministro – Domani ci sarà un Cdm che ci auguriamo darà una risposta abbastanza seria e completa a una serie di misure che abbiamo richiesto: ovvero la proroga della cig Covid per un ulteriore periodo di massimo 13 settimane fino a fine marzo 2022, il credito d’imposta per la locazione degli immobili, l’esenzione del versamento della prima rata dell’Imu, la proroga delle misure di sostegno finanziario per le imprese, la decontribuzione per chi rientra dalla Cig e l’incremento del fondo che abbiamo a bilancio (attualmente di 120 milioni)».

Ma proprio in queste ore trapela la notizia che la cassa integrazione potrebbe non venire prorogata. Al suo posto, le imprese in difficoltà potranno al Fondo di integrazione salariale, che la manovra ha esteso alle micro imprese del terziario (i datori che occupano almeno un dipendente). Tra le ipotesi quella di un Fis “scontato”, alleggerito del contributo di funzionamento solitamente a carico delle aziende.

Garavaglia ha poi ribadito che l’emergenza non è finita e che tutto il settore turistico è ancora in fortissima sofferenza, augurandosi che i componenti del governo comprendano appieno la gravità della situazione. Risposte mirate che il ministro ha fornito dopo le interrogazioni del deputato Riccardo Molinari della Lega sulle iniziative volte alla realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di turismo, del deputato Marco Rizzone di Coraggio Italia sulle misure a sostegno dell’intera filiera del turismo; e della deputata Sara Moretto di ItaliaViva sulle iniziative in materia di sostegno al reddito dei lavoratori e di misure di ristoro diretto a favore delle imprese del comparto del turismo.