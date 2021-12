Gabriella Aires riconfermata presidente di Fiavet Piemonte













Secondo mandato per Gabriella Aires, riconfermata presidente di Fiavet Piemonte fino al 2024. Titolare di I Viaggi di Gabry e Max di Chieri, Aires è da alcuni mesi anche consigliere di Visit Piemonte. Tra i punti-cardine del suo programma per l’immediato futuro ci sono gli eductour che ha recentemente avviato con successo tra gli associati, nonostante la pandemia, per promuovere il turismo di prossimità.

«L’obiettivo è di aprirli alle altre regionali di Fiavet – ha dichiarato Aires – perché diano vita a un nuovo progetto di collaborazione tra noi imprese sul territorio nazionale, come è accaduto qui in Piemonte. Potrebbe essere la base per sviluppi importanti sia nell’incoming internazionale che nel turismo domestico. Avvieremo anche una campagna di proselitismo, perché dobbiamo estendere la base, proseguendo la lotta contro l’abusivismo. Stiamo chiedendo alle istituzioni nuove norme che consentano a noi di segnalarle e alle forze dell’ordine di fermare le attività illegali. Abbiamo, poi, in cantiere una campagna di comunicazione rivolta sia alla filiera del turismo organizzato che ai consumatori».

Infine un programma di formazione permanente: «Il nostro settore deve riconfigurarsi in un contesto operativo e di mercato stravolto dalla pandemia. Dobbiamo reinventarci e rilanciarci, per questo le nostre competenze devono evolvere: stiamo lavorando al progetto con l’Ebr – Ente Bilaterale Regionale di cui Fiavet Piemonte è azionista al 50%, con il suo presidente Renato Poggetti».