Gabetti Short Rent, il lusso traina il fatturato a 1 milione di euro

Buone notizie per G Rent Luxury Houses: il cda riunitosi sotto la presidenza di Marco Speretta ha approvato i dati al 30 giugno 2022 che evidenziano un volume d’affari per G Rent spa pari a 989 mila euro, in fortissima crescita rispetto ai 129 mila euro del 30 giugno 2021.

Il volume inerente al business luxury houses, inoltre, è stato pari ad euro 477 mila, superiore del 268% rispetto gli euro 129 mila dello scorso anno. La produzione nel corso del 1° semestre del 2022 è cresciuta progressivamente, infatti dopo aver registrato un valore di 221mila euro nel primo trimestre è arrivata a segnare 256mila euro nel secondo trimestre. Complessivamente nei primi sei mesi dell’anno sono state vendute 77 settimane, più del doppio delle circa 31 settimane vendute nello stesso periodo dello scorso anno, con un ticket medio settimanale pari ad 6,2mila euro in crescita rispetto ai 4,2 mila del 30 giugno 2021. Per quanto riguarda l’attività di interior design, al 30 giugno 2022 sono stati realizzati proventi per 446mila euro (al 30 giugno 2021 non erano presenti).

L’interior design ha riguardato sia il luxury houses (studio di fattibilità, consulenza e gestione dei progetti finalizzati a migliorare le location destinate allo short rent) sia il corporate houses relativo alla prima building corporate su Milano. Quest’attività è strategica e strettamente sinergica rispetto al business delle locazioni. Nel dettaglio, è terminato l’intervento inerente al complesso di 14 ville di lusso, denominato “Borgo delle stelle”, situato in Sardegna a Porto Cervo nell’esclusiva Costa Smeralda di cui per le prime 7 ville si era già conclusa l’attività a fine 2021 mentre per le restanti 7 ville si è completata al 30 giugno 2022. L’altra importante e strategica attività terminata riguarda l’intervento inerente alla prima Building Corporate acquisita su Milano in via Stilicone 15, riguardante 14 appartamenti.

Riguardo all’immediato futuro proprio nel settore di business Luxury Houses il numero di ville in gestione esclusiva è in crescita sebbene in modo più lento rispetto alle attese del management e la società prevede che la crescita prosegua anche nella seconda parte dell’anno con un’aspettativa di incremento nel secondo semestre più importante del primo in termini di volume d’affari, ma comunque molto inferiore rispetto alle attese del management, anche a seguito degli elementi esogeni descritti in precedenza. Nel corso dell’esercizio è partito, come previsto, il business delle Corporate Houses, che si prevede avrà un ulteriore sviluppo nel corso del secondo semestre sostanzialmente in linea con le attese del management. Prosegue in modo strutturato la linea di business Interior Design per la quale sono in corso di definizione diverse commesse che si ritiene possano portare risultati più importanti nel secondo semestre rispetto al risultato ottenuto nella prima metà dell’anno, ma inferiore rispetto alle attese del Management.

La Società sta terminando la nuova piattaforma tecnologica e il nuovo sito che secondo i vertici miglioreranno sensibilmente l’esperienza di acquisto del cliente. Anche la collaborazione con testimonial di profilo internazionale sta aiutando il brand ad avere una dimensione sempre più globale. Dal punto di vista della marginalità, i rallentamenti sopra descritti sul volume d’affari.