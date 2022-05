G Rent gestirà appartamenti di lusso con Philipp Plein













La proptech company G Rent – che opera con il marchio Gabetti Short Rent – ha unito le forze con il top fashion luxury brand Philipp Plein International per la gestione di service apartment di super lusso in due moderni complessi immobiliari a Milano e Roma.

Quest’intesa consente a G Rent di essere la prima società a portare in Italia un fashion brand di top luxury nel comparto del residenziale gestito e, all’interno del suo processo di crescita, di rafforzare la linea di business “build to rent” appena lanciata.

L’accordo pluriennale siglato riguarda la gestione in esclusiva fino al 2035 di due strutture, ciascuna di una superficie di almeno 3mila metri quadri, in aree residenziali di pregio nelle città di Milano e Roma. Le strutture – caratterizzate da appartamenti di ampia superficie – saranno realizzate con il contributo diretto del fashion designer Philipp Plein, coadiuvato dai suoi architetti, con un layout che rifletterà lo stile e la brand identity del marchio.

«Abbiamo deciso in maniera strategica di realizzare questa partnership con uno dei marchi più esclusivi del panorama internazionale – dichiara Emiliano Di Bartolo, ad di G Rent – Possiamo senza dubbio definirci dei precursori in Italia, dal momento che, per primi, abbiamo portato un fashion brand del super lusso nel residenziale gestito. Del resto, condividiamo con questa nota maison anche i clienti vip, da attori a calciatori, da cantanti a personaggi dello spettacolo, fashion style e rock star, che siamo certi troveranno entusiasmante e confortevole il soggiorno all’interno degli appartamenti che andremo a gestire, oltre alle vacanze di lusso che trascorrono nelle nostre ville in tutto il mondo. Un progetto molto importante che ci consentirà di implementare ulteriormente la nostra offerta di Luxury Houses, dedicata a una clientela privata per la gestione in full outsourcing di immobili di altissimo pregio destinati allo short rent.