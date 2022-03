G Rent amplia il cda con Gimede Gigante e Tommaso Santini













L’assemblea degli azionisti di G Rent S.p.A. – che opera con il marchio Gabetti Short Rent – si è riunita a Milano sotto la presidenza del presidente Marco Speretta e ha approvato l’ampliamento del numero di membri del consiglio di amministrazione annunciando l’ingresso di Gimede Gigante e Tommaso Santini.

I due nuovi ingressi rientrano nel percorso di crescita della società, che sta proseguendo nel suo piano di investimenti per accrescere il proprio business, e vanno ad arricchire con nuove competenze l’organo societario.

Gimede Gigante ha lavorato per primari gruppi finanziari e industriali e ha ricoperto diverse cariche, tra le quali quelle di partecipazione ad organi di controllo in intermediari vigilati e in startup. È attualmente consigliere indipendente di una banca quotata

Tommaso Santini è autore di numerosi articoli e pubblicazioni, e ha partecipato in qualità di relatore a convegni, anche internazionali in ambito di finanza immobiliare riqualificazione urbana e sviluppo economico. È consigliere nazionale di Aspesi.

«Desideriamo dare il benvenuto nel nostro Consiglio di Amministrazione ai due nuovi manager – dichiara Emiliano Di Bartolo, ad di G Rent S.p.A. – che vanno a dare nuova e importante linfa alla nostra società».

«Siamo certi che grazie alle loro competenze maturate in anni di esperienza sul campo, riusciremo a proseguire nel nostro piano di crescita, sia in Italia che all’estero, sviluppando ulteriormente le nostre linee di business e implementando il portafoglio degli immobili che abbiamo in gestione, con l’obiettivo di essere sempre più punto di riferimento del settore dell’hospitality di immobili di lusso», conclude Di Bartolo.