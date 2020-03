Futura Vacanze, voucher e prezzo bloccato sul cambio data

Futura Vacanze c’è e, in modalità smart working, continua a operare per dare continuità alla progettualità e mantenere un contatto costante con la distribuzione in questo momento difficile legato all’emergenza coronavirus.

Per dare un segno concreto di attenzione alle agenzie e ai viaggiatori, Futura Vacanze, che già sta erogando i voucher previsti dalle disposizioni governative per la scadenza del 3 aprile, ha deciso di mettere in atto una nuova policy per le pratiche con partenza fino al 19 aprile con un’integrazione.

La formula Salva Vacanza permette di spostare entro il 30 aprile a un altro periodo (esclusi ponti, festività e dal 1° al 23 agosto), sempre nell’arco di un anno dalla data di cancellazione, la propria prenotazione, bloccando il prezzo del pacchetto.

La nuova prenotazione confermata godrà, inoltre, della garanzia di poter annullare per qualsiasi motivo e senza penali la pratica fino a sette giorni prima della partenza.

«Come per tutti, senza eccezioni, la situazione è difficile ma, agendo anche su input delle agenzie che lavorano con noi, abbiamo voluto mettere in atto questa nuova policy, nell’intento di fare qualcosa di pratico e utile. Cerchiamo in tutti i modi di aiutare il mercato perché, anche se non potremo annullare l’ingente danno causato da una situazione mai affrontata prima, è più che mai vitale esserci. Per le agenzie, per chi ci ha scelti per le proprie vacanze, per tutto il settore», commenta Belinda Coccia, direttore vendite dell’operatore.