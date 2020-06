Futura Vacanze sfida il virus e lancia la promo voucher

Futura Vacanze dà il via alla nuova promozione per i voucher Covid-19, riservata ai possessori del buono emesso in relazione al blocco vacanza imposto da coronavirus.

Chi decide di riprenotare una vacanza partendo entro il 30 settembre per un Futura Club, Futura Style o Futura Club International, ha uno sconto fino a 200 euro, applicabile sia al solo soggiorno sia ai pacchetti volo/nave.

L’operazione si inserisce nella campagna “Ripartiamo Insieme” ed è stata lanciata per offrire un vantaggio concreto a chi non ha potuto fruire della vacanza a causa del Covid-19 e, al tempo stesso, per incentivare le prenotazioni.

Il contributo è cumulabile con la promo “Liberi di Annullare” – estesa fino al 14 giugno e che consente la cancellazione gratuita per qualsiasi motivo fino a 7 giorni dalla partenza per il solo soggiorno e fino a 14 giorni per il soggiorno più trasporto – e alla tariffa promozionale Futura Best che prevede sconti fino al 30% sull’ importo della vacanza.

«Stiamo facendo il possibile per continuare a fronteggiare questa emergenza, lavorando molto sui servizi e sul prodotto – commenta Belinda Coccia, direttore vendite Futura Vacanze – I primi segnali positivi stanno arrivando seppur con i limiti di una situazione complessa come quella attuale. Ci è sembrato importante operare anche sul fronte delle incentivazioni e promozioni, creando quindi un’ulteriore opportunità, per i clienti e le adv».