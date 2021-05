Futura Vacanze presenta la soluzione transfer a bordo de le Frecce













Si chiama Sfreccia con Futura ed è l’opzione con transfer in treno lanciata dal tour operator Futura Vacanze. Si tratta di una speciale formula di vacanza che propone un’alternativa al trasporto in aereo o su gomma. L’operatore ha allestito, infatti, una proposta pacchettizzata a bordo dei treni Frecciarossa e Frecciargento per le mete Calabria, Puglia e Campania.

L’offerta è stata pensata soprattutto per il bacino di clientela del centro-nord Italia in alternativa ai lunghi viaggi in auto e per servire al meglio anche le aree come quellevicine alle città di Roma, Firenze e Bologna che non sono interessate dei voli dell’operatore diretti verso le tre regioni dell’iniziativa.

«Nel dettaglio Sfreccia con Futura – spiega Belinda Coccia, direttore commerciale trade di Futura Vacanze – viene offerta a condizioni esclusive, e va a completare il grande lavoro messo in campo, nonostante l’incertezza del momento, per creare una programmazione ricca, varia, capace di portare traffico alle agenzie, andando incontro alle esigenze dei clienti, tra cui la crescente domanda di un’alternativa all’auto e all’aereo».

Ma oltre che per queste aree, Sfreccia con Futura viene proposta anche ai clienti dello stesso bacino del Sud che, grazie a questa novità, in pochissimo tempo e lasciando a casa l’auto possono raggiungere una selezione di villaggi affacciati sul mare delle più belle località calabresi, pugliesi e campane.

E proprio per garantire una copertura diffusa del servizio, tra le stazioni capolineacoinvolte dall’iniziativa figurano Torino, Milano, Verona, Bologna, Roma e Firenze. Ampia anche le possibilità di scelta per le strutture con una selezione di villaggi parte della programmazione che include il Futura Club Itaca Nausicaa, Borgo di Fiuzzi, Emmanuele e il Futura Club Cilento Resort; Rossano Calabro e Praia a Mare, in Calabria; Manfredonia, in Puglia, Manfredonia; Acciaroli, Marina di Camerota, Ascea Marina e Palinuro, in Campania.

«Tra i plus, oltre ad avere la garanzia e il vantaggio di pacchetti inclusi di trasferimento da/per il villaggio – conclude Coccia – figura la grande comodità di viaggiare con treni come i Frecciarossa e Frecciargento, nel pieno rispetto della sicurezza».