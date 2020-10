Futura Vacanze presenta due new entry in Sardegna

Futura Vacanze potenzia il prodotto Futura Club per arricchire ancora di più l’offerta del Mare Italia del 2021 e presenta al mercato le sue due new entry in Sardegna: Futura Club Baia di Conte a Porto Conte (Ss) e Futura Club Colostrai a Muravera (Ca).

Con le novità sarde i Futura Club in Italia salgono a quota 15, a cui si sommano i 5 complessi all’estero, e nei prossimi giorni darà il via alle vendite del 2021.

I due importanti ingressi nella programmazione, appena ufficializzati, incrementano notevolmente la disponibilità di prodotto dell’operatore, portando a 4 i Futura Club in Sardegna, e sono un vero e proprio colpo di mercato in virtù del loro alto standard qualitativo, nonché dell’apprezzamento riscosso da parte delle agenzie e degli ospiti.

L’investimento sulla Sardegna non riguarda unicamente la ricettività, ma ha interessato anche il piano trasporti che vede l’aggiunta di Alghero e Cagliari alle principali tratte charter.

«L’incremento della disponibilità legata al Mare Italia è più che mai importante e con molta soddisfazione annunciamo queste due novità che segnano il buon esito di un’operazione, parte di un piano di sviluppo e di crescita messo a punto per i prossimi anni. La Sardegna è una meta chiave del Mare Italia per qualità delle strutture e la bellezza del mare: anche per questo abbiamo voluto accompagnare la crescita della disponibilità del prodotto con l’inserimento di due nuovi aeroporti tra i nostri scali che andranno a rendere estremamente comodi i trasferimenti», commenta Belinda Coccia, direttore vendite Futura Vacanze.

Circondato dal verde del parco naturale di Porto Conte, il Futura Club Baia di Conte si affaccia sulle acque turchesi dell’area marina protetta di Capocaccia. Distante 17 km da Alghero, conta 320 camere e affaccia direttamente su un’ampia spiaggia di sabbia fine attrezzata, che insieme al paesaggio circostante regala agli ospiti un panorama spettacolare.

Proposto con trattamento di soft all inclusive, offre un’ampia gamma dei servizi e attività, perfetti anche per chi ama lo sport con 3 piscine (2 per bambini) dotate di lettini e ombrelloni, 2 ristoranti, 3 bar, 10 campi da tennis e 2 da paddle, 1 campo da calcio, 1 da basket, 1 da volley su prato, centro nautico. Completano le dotazioni, il servizio per baby da 0 a due anni, il centro benessere, la sala fitness e lo spazioso anfiteatro.

Molto verde anche per Futura Club Colostrai, circondato da giardini e ginepri secolari, in un bellissimo punto mare della costa di Muravera, a soli 60 km da Cagliari e all’interno dell’incanto di un’oasi naturalistica.

La privilegiata posizione a pochi metri dal mare e la Formula Club sono il perfetto connubio tra relax e divertimento, garantito da questa struttura, caratterizzata da uno stile raffinato e proposta con trattamento soft all inclusive. 150 le eleganti camere distribuite in 12 piccoli edifici in stile locale, costituti da piano terra e primo piano. I servizi e le attività includono, tra le altre cose, 2 bar, un campo polivalente e un interessante programma di escursioni.