Futura Vacanze porta 100 adv nei cinque Club della Sardegna













Super educational di Futura Vacanze denominato “A tutta Sardegna“. Si sta svolgendo proprio in questi giorni un eductour per 100 agenti di viaggi per conoscere nel dettaglio le peculiarità dei 5 Futura Club nell’isola, della nuova linea Futura Club Collection.

Tre le partenze – Genova, Livorno e Civitavecchia – organizzate in collaborazione con Moby Lines e Tirrenia per far conoscere i nuovi Futura Club Baia del Porto a Porto Ottiolu, Futura Club Baia di Conte a Porto Conte e Futura Club Colostrai a Muravera che quest’anno si aggiungono al Futura Club Alba Dorata di Orosei e al Futura Club Baja Bianca situato a Capo Coda Cavallo.

«Affrontiamo la stagione estiva – spiega Francesco Maio, direttore vendite Futura Vacanze – con un considerevole incremento dell’offerta Futura Club sulla Sardegna con tre importanti novità. In questa fase, pensiamo quindi sia fondamentale far conoscere in prima persona agli agenti di viaggio le caratteristiche del nostro prodotto e dopo mesi di incontri virtuali tornare a viaggiare insieme ai nostri partner».

Gli educational rappresentano anche l’occasione d’incontro tra le agenzie di viaggi e la squadra commerciale che nel 2021 ha visto ampliamenti – a integrazione delle figure già consolidate da anni – in alcune regioni. L’ingresso di Francesco Maio infatti è stato seguito dagli inserimenti di Mario Tadini in Lombardia, Marco Parasiliti e Giuseppe Camponeschi nel Lazio, Vincenzo di Gennaro in Campania, Sergio Netti in Puglia e da Alessandra Schiavo nuova key Account Gruppi.