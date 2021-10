Futura Vacanze dà il via alle vendite invernali 2021-22













Finalmente anche il turismo invernale può ripartire e Futura Vacanza, con il claim “Con Futura Vacanze sei sulla pista giusta”, dà il via alle vendite di una nuova stagione che tornerà a vedere protagoniste le settimane bianche.

L’operatore proporrà una selezione di strutture distribuite tra nord e centro Italia: complessivamente saranno oltre 60, localizzate in Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Piemonte, Veneto, Lombardia e Abruzzo. Tutta la programmazione sarà consultabile attraverso il sito web dell’operatore.

Nella scelta, una particolare attenzione è stata dedicata anche alle opportunità legate al wellness e all’enogastronomia per permettere alla clientela di vivere momenti di relax e divertimento davvero a tutto tondo.

In evidenza, infatti, è la programmazione Selected che raccoglie strutture 4 e 4 stelle superior, attentamente selezionate e dotate di centro benessere e animazione, nonché di attività particolarmente indicate per il target famiglia.

Per il 2021, Futura Vacanze ha inserito in programmazione anche una gamma di proposte in formula residence e appartamento, ideali per chi preferisce vivere una vacanza in piena autonomia.

«Il prodotto neve è un nostro grande classico e siamo davvero contenti di poter tornare a offrirlo al mercato con una scelta di proposte di qualità, ottimamente selezionate per poter soddisfare le differenti esigenze della clientela. Con la rosa di proposte Selected abbiamo voluto lavorare su un gruppo di strutture in grado di unire qualità, location, relax e divertimento, dando quindi la possibilità di vivere più esperienze in una o di scegliere un hotel sulla neve non necessariamente per sciare, ma anche per stare bene in coppia o in famiglia. Nell’attuale programmazione abbiamo anche introdotto diverse proposte di formula residence e appartamenti per soddisfare l’esigenza di vacanze in autonomia», commenta Alberto Cannavale, direttore Prodotto.