Futura Vacanze, al via la campagna Emozioni in libertà













Tranquillità, sicurezza, garanzia, certezza, comodità, vantaggio. Parte da qui la campagna “Emozioni in libertà” di Futura Vacanze, che racchiude un ampio ventaglio di soluzioni incentrate sulla tutela del cliente.

L’iniziativa, valida per il Mare Italia ed estero, racchiude vantaggi che spaziano dalla possibilità di cancellare la prenotazione alla gratuità per i bambini, dalla garanzia del miglior prezzo a sconti e tariffe convenienti per i trasporti.

«Per dar seguito al desiderio di vacanza, i clienti devono innanzitutto avere la certezza che non saranno penalizzati dalle difficoltà di questo periodo che non incentiva a pianificare con lunghe scadenze – commenta Belinda Coccia, direttore commerciale trade Futura Vacanze – Con questo scenario ben presente, abbiamo voluto sommare ad alcuni punti fermi del nostro storico “Primi Premiati” dei nuovi vantaggi che hanno un duplice obiettivo: far lavorare al meglio le adv e infondere serenità a chi sogna di partire. E proprio per questo abbiamo deciso di chiamare la nostra nuova campagna “Emozioni in libertà”».

Ecco il dettaglio delle varie promozioni: “Liberi di annullare” dà la possibilità di annullare gratuitamente per qualsiasi motivo e senza penali, fino a sette giorni prima della partenza, a chi conferma una pratica entro il 31 marzo.

Nuova anche l’opzione “Cambio tutto” che consente a chi sceglie un Futura Club di poter cambiare la destinazione della vacanza, la data e anche l’eventuale aeroporto fino a 21 giorni prima della partenza.

Con le tariffe “Futura Best” si ha la certezza di poter godere del miglior prezzo fino a 21 giorni prima della partenza.

E con il “Blocca prezzo” vengono meno le preoccupazioni per eventuali adeguamenti legati al carburante.

Un occhio di riguardo per chi prenota in anticipo, grazie alle promozioni incluse in Primi Premiati. Per le famiglie, l’offerta “Superbimbi” che prevede la gratuità del soggiorno per un ragazzo fino a 16 anni di età, a cui si somma la convenienza di “Futura Fly 4 Kids” che riserva una miniquota volo da 99 euro.

Trattamento di favore anche per i trasferimenti via mare con i pacchetti nave Sardegna e Sicilia da 99 euro per nucleo famigliare, auto inclusa.

Riconfermate le promozioni “Futura Go!” che prevede una riduzione di 150 euro a camera a settimana e lo “Speciale coppie 2×1” con tariffe scontate al 50% sui soggiorni di giugno e settembre.

A tutela dei clienti inoltre, la copertura assicurativa Ergo include anche il Covid per la polizza spese mediche, annullamento e interruzione viaggio.

«Abbiamo voluto far comprendere ai clienti consolidati e potenziali che pianificare una vacanza, scegliendo di acquistare in agenzia il prodotto di un operatore specializzato, permette di contare su un valore aggiunto, garanzia senza sorprese di affidabilità e flessibilità – aggiunge Coccia – Senza dimenticare le opportunità di carattere economico e quelle pensate soprattutto per chi viaggia in famiglia. Ci presentiamo al mercato soddisfatti del lavoro svolto in questi mesi per sostenere al massimo la stagione che ci attende».