Futura Social Club porta il villaggio nelle case in streaming

Futura Vacanze lancia “Futura Social Club”, iniziativa che il tour operator ha pensato per la propria community di Facebook con l’obiettivo di rendere più piacevole il tempo a casa, vivendo l’atmosfera del villaggio, attraverso video e foto delle passate stagioni e coinvolgenti dirette interattive dedicate al fitness e al divertimento dei bambini, tenute dagli animatori dei Futura Club.

Le prime due dirette in live streaming sono andate in onda questa settimana, con un alto numero di partecipanti e di interazioni.

Il calendario prevede sempre due appuntamenti settimanali, alle 16, focalizzati per la parte fitness su programmi specifici come Full Body Cardio, Pilates, Mobility e Full Body Tabata, e su laboratori creativi, riciclando ciò che si trova a casa, per il divertimento dedicato ai più piccoli.

Ogni attività sarà seguita da trainer professionali e dai responsabili dei Miniclub, coordinati in modo ironico da Valerio e Agostino, supervisor e responsabile equipe di Art Swiss Group, che daranno vita a gag sulle vacanze nei villaggi dell’operatore.

«L’iniziativa è un altro tassello del piano di azioni Ripartiamo Insieme – commenta il direttore vendite Belinda Coccia – Abbiamo voluto pensare alle famiglie portando nelle case della nostra affezionata community Facebook l’atmosfera dei Futura Club, attraverso un’azione nuova pensata per migliorare la qualità del tempo che si deve trascorrere a casa, con lo spirito gioioso delle vacanze. Siamo contenti che sia stata apprezzata, con un alto numero di interazioni con gli animatori, e di partecipazione anche da parte delle agenzie di viaggi. Siamo al lavoro per riaprire le strutture e vogliamo comunicare ai nostri ospiti che non vediamo l’ora di riaccoglierli».