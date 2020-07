Futura, è il Borgo di Fiuzzi in Calabria la new entry dell’estate

Importante novità in casa Futura Vacanze con il nuovo Futura Club Borgo di Fiuzzi a Praia a Mare, in Calabria, tredicesima struttura dell’operatore nel nostro Paese e quarta nella regione del sud Italia.

Situato in uno dei tratti più belli e caratteristici della costa tirrenica della Calabria, direttamente sul mare, il Futura Club Borgo di Fiuzzi, con le sue 345 camere, si contraddistingue per la posizione a ridosso della lunga spiaggia di Praia, con vista sull’Isola di Dino.

Il resort dispone di una grande piscina per adulti e di una adiacente per i più piccoli, un lido privato, un’area ristorativa con sala interna climatizzata e terrazze esterne. Dal design elegante e un elevato livello di comfort, il resort gode anche di una posizione particolarmente favorevole per comode escursioni prossime al resort come quella al Parco del Pollino, a Maratea, all’Isola di Dino, alla Grotta Azzurra e alla Grotta del Leone.

«Questo è un importante inserimento non solo sul fronte della qualità e della crescita del prodotto. Il momento storico di questa operazione, in una stagione così complessa per l’intero settore, rappresenta un forte e chiaro segnale a dimostrazione che il piano di sviluppo del marchio Futura Club e di Futura Vacanze, avviato e portato avanti negli ultimi anni, continua senza interruzioni e con grande determinazione», ha commentato Belinda Coccia, direttore vendite Futura Vacanze.