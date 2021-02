Fusione tra adv e Ota: l’insolito patto El Corte Inglés-Logitravel













Quando il network incontra la Ota: in Spagna il processo di consolidamento del settore avanza a ritmo serrato e vede anche delinearsi una clamorosa alleanza tra agenzie di viaggi tradizionali e big dell’online.

Dopo la fusione dei network Avoris (Gruppo Barceló) e Globalia (appartenente alla famiglia Hidalgo che sta trattando la vendita di Air Europa a Iberia, ndr) secondo il giornale specializzato Hosteltur sarebbe in dirittura d’arrivo un accordo storico di fusione tra Viajes El Corte Inglés e Logitravel: il primo è uno dei maggiori gruppi turistici e network di agenzie; il secondo è la più grande Ota del Paese iberico.

Le voci che provengono dalla Spagna parlano di una joint venture che permetterà alla storico El Corte Inglés di mantenere comunque la maggioranza delle quote della sua rete di agenzie di viaggi (circa 600 agenzie in tutta la Spagna, e oltre 108 uffici nel mondo tra Europa, Nord e Sud America). Per chiudere le operazioni, però, le due società sono in attesa del via libera dell’Antitrust spagnolo.

La fusione metterà sul piatto la distribuzione online e gli strumenti tecnologici di Logitravel soprattutto per i prodotti crociere, hotel e trasporti, mentre El Corte Inglés metterà a disposizione tutta la rete di vendita fisica e la capillarità territoriale del suo brand e delle agenzie. Di conseguenza la Spagna vedrà nascere il secondo gruppo distributivo più importante del Paese, dietro alla neonata Ávoris Corporación Empresarial (frutto dell’accordo tra Avoris e Globalia).

Viajes El Corte Inglés, come tutto il settore turistico, esce da un anno tremendo dal punto di vista finanziario: solo nel primo semestre 2020 la società ha perso il 90% del fatturato. Logitravel Group, nata nel 2002 e presente in 8 Paesi nel mondo concirca 1.000 dipendenti, è presente nel mercato B2B con vari marchi: la banca letti Smyroom; la piattaforma per agenzie Traveltool, il tour operator Traveltino, l’agenzia online Logitravel e la catena alberghiera Smyhotels.