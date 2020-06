FunActive e i tour all’aria aperta tra piste ciclabili e trekking

Vacanze montane su due ruote firmate Funactive, tour operator specializzato che, dal 2002, crea itinerari destinati agli appassionati della vita all’aria aperta con percorsi a piedi o in bici.

Per la stagione estiva all’insegna del social distancing, l’operatore ha predisposto percorsi che consentono di conoscere da vicino molteplici aspetti del territorio: dall’enogastronomia a spunti culturali, storici e naturalistici.

«Si tratta di una vacanza completa – spiega il titolare, Freddy Mair – con percorsi di diverso grado di difficoltà e varie destinazioni, una vacanza di vero benessere che può soddisfare sia chi ama le sfide più impegnative, sia chi desidera condividere questa esperienza con la famiglia e i propri bimbi. La centralità geografica e strategica della nostra sede operativa in provincia di Bolzano, nel cuore delle Dolomiti e d’Europa, e le altre nostre sedi di Venezia Mestre e Trieste ci consentono di operare direttamente anche nel nord-est d’Italia, spingendoci oltre confine».

Dei 60 percorsi creati e gestiti da Funactive, il 25% porta la clientela alla scoperta del Friuli Venezia Giulia, con tour best seller come Dolomiti-Trieste, Venezia-Trieste- Istria, la ciclabile della Drava dalle Dolomiti o da Villach fino a Maribor. Per tutte le proposte l’operatore cura il percorso lungo ciclabili o strade a basso traffico, la prenotazione degli alloggi e il trasporto dei bagagli.