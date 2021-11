Fumata nera per i 1.322 lavoratori di Air Italy













Niente di fatto per i 1.322 dipendenti Air Italy (ex Meridiana). Il liquidatore della compagnia ha ribadito che non sarà chiesto il prolungamento della cassa integrazione, ma si proseguirà con la procedura di licenziamento collettivo, che scatterà dall’8 dicembre, e con la chiusura della liquidazione.

È quanto emerso dal confronto delle scorse ore fra le parti sociali, l’azienda e i ministeri del Lavoro e dei Trasporti, a sui sono mancati i rappresentati del Mise e delle Regioni Sardegna e Lombardia per un presunto errore nelle convocazioni. «Ma l’assenza è ingiustificabile, tutti erano a conoscenza della videoconferenza», lamentano i sindacati.

«La posizione di Air Italy è inaccettabile, tanto più che in questo periodo Covid gli ammortizzatori sociali sono a costo zero per le aziende», dichiara Marco Bardini, segretario regionale Anpav Sardegna. «La strada si fa in salita», aggiunge la segretaria della Uil Trasporti Nord Sardegna, Elisabetta

L’assenza delle istituzioni, tacciate di «atteggiamento superficiale», non va giù neanche al segretario generale della Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu. Mentre parlano di colpevole «diserzione» le segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Ulitrasporti e Ugl Trasporto Aereo, che stigmatizzano la vicenda con la «mancanza di sensibilità verso il destino di 1.400 lavoratori e delle rispettive famiglie».

«Gli strumenti da mettere in campo, anche per un’azienda non più in attività come Air Italy – proseguono le sigle sindacali – ci sono, a partire dal cosiddetto decreto Genova e dalla possibilità di rendere concreti emendamenti alla Finanziaria già intrapresi per altre compagnie, oltre agli esiti del tavolo di crisi di settore in essere presso il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili che ha tra i suoi punti anche la proroga delle casse Covid e l’istituzione di un bacino di formazione, riqualificazione e reperimento incentivato per i lavoratori del settore».