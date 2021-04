Fulvio Badetti alla guida di Torre del Nera: il borgo ora è un albergo diffuso













Un antico borgo medievale torna a vivere trasformato in albergo diffuso. È Torre del Nera Albergo diffuso & Spa a Scheggino, in provincia di Perugia, grazie all’intervento ad opera della famiglia Giannattasio, che ha recuperato 16 appartamenti nel borgo, e la scorsa primavera ha ultimato il corpo centrale dell’albergo nato in parte dal recupero dei ruderi del castello e delle mura fortificate, che ora conta 12 camere, un ristorante e una Spa affacciata sulla Valnerina: un’area di 400 mq con piscina con acqua riscaldata tra i 28 e 34°, idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, stanza del sale Halos, area relax con tisaneria e un giardino terrazzato di 300 mq.

A dirigere l’albergo è stato chiamato Fulvio Badetti, manager di esperienza nel settore presso tour operator e hotel come Galleria Vik Milano, Marcegaglia Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts. «Ho abbracciato una nuova sfida che ho accolto con favore, fiducia e entusiasmo – commenta – . La struttura risponde alle nuove esigenze che la pandemia ha imposto; oltre a offrire il rispetto dei protocolli di sanificazione e igienizzazione richiesti, garantiamo un distanziamento naturale, abbinato ai comfort d’hotel. In attesa di un decreto che ci permetta l’apertura, stiamo ricevendo segnali che confermano la qualità del prodotto. Molte sono le richieste di prenotazione ricevute, anche per piccoli gruppi, – che abbiniamo a policy di cancellazione gratuita per Covid – e stiamo stipulando accordi commerciali con tour operator, network e agenzie, anche straniere, che desiderano inserire Torre del Nera nella loro programmazione», conclude Fulvio Badetti, direttore Torre del Nera Albergo diffuso & Spa.