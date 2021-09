Fto, Gattinoni: «Stop al distanziamento nei musei»

#Trevolution: il #gruppoalpitour ha scelto la Giornata Mondiale del Turismo per il primo appuntamento in presenza dopo la lunga pausa causa pandemia. Un evento simbolo per la ripresa del turismo con il presidente #Burgio , il direttore t.o. #ezhaya , il direttore marketing #Bertini . Sul tavolo la ridefinizione della divisione tour operating grazie al progetto InNova con i tre cluster in cui vengono inseriti i brand, anch'essi ripensati.