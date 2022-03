Fto: “Fis bloccato, emergenza stipendi”













«Per colpa della solita burocrazia i sostegni sugli ammortizzatori stanziati dal governo a beneficio del turismo organizzato rimangono ancora una chimera. Ecco i soliti due tempi all’italiana: prima i provvedimenti sbandierati e poi le pastoie procedurali che, in silenzio, ne bloccano l’applicazione concreta». Sono le parole di Franco Gattinoni, presidente della Federazione Turismo Organizzato (Fto), che riporta all’attenzione dei media e delle istituzioni la grave emergenza stipendi nel settore.

«Gli adempimenti per le domande sul Fis sono complessi, onerosi e incerti nei tempi. Ad oggi Inps non le ha approvate e dunque i nostri addetti sono senza stipendio dal 1° gennaio scorso. È a dir poco scandaloso – prosegue Gattinoni – Con l’arrivo del 2022 ci hanno costretti dentro il nuovo regime di ammortizzatori, abbandonando la strada consolidata della cassa in deroga e hanno cercato di semplificare l’iter di fruizione per il periodo gennaio-marzo. Tuttavia gli snellimenti hanno mal funzionato e per giunta, con le otto settimane di integrazione salariale che scattano dal 1° aprile, si tornerà alle procedure standard che equivalgono a vere e proprie sabbie mobili».

«Si tratta di una trafila troppo lunga e complessa, soprattutto per le aziende sotto i cinque dipendenti che non avevano mai usato questi strumenti in passato. Non si può pensare che le microimprese seguano lo stesso iter delle medie e delle grandi, con relazioni tecniche e report sulla situazione economico-finanziaria da presentare. Sta succedendo che le domande costano e quasi azzerano i benefici; dunque il gioco non vale la candela e molti imprenditori stanno addirittura rinunciando a presentarle. L’emergenza, però, non attende i tempi della burocrazia – conclude Gattinoni – e dopo due anni di pandemia il governo deve assolutamente agire per evitare che ciò che resta del nostro settore rimanga sepolto sotto un mucchio di inutili carte».