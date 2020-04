Fto contro Iata, Pezzani: «Nulla di fatto sui rimborsi aerei»

Presa di posizione di Fto sui rimborsi aerei Iata, attraverso le parole di Alfredo Pezzani, che presiede la commissione Trasporti dell’associazione ed è membro dell’Air Matter Comitee di Ectaa: «Ad oggi il canale Gds, attraverso il quale le agenzie di viaggi normalmente effettuano i rimborsi, è chiuso. I vettori aerei, alcuni già da un mese e mezzo, hanno arbitrariamente interrotto la possibilità per le adv di ottenere i rimborsi derogando unilateralmente a tutte le procedure in essere. Quindi se oggi un agente compra un biglietto aereo senza restrizioni, e domani volesse chiederne il rimborso, nessun vettore restituirebbe il contante. Molte compagnie aeree proporrebbero di emettere un voucher per partenze future, altre chiederebbero di inserire la Raa “Refund Application Authorization” che dicono processeranno al termine del periodo di crisi».

«Sempre ad oggi – aggiunge Pezzani – ci sono decine di migliaia di Raa ferme in Bsp Link del valore di centinaia di milioni di euro, per le quali non si hanno informazioni né risposte in merito. I vettori più “attenti” hanno inviato un informativa generale dicendo che al momento non sono in grado di processarle, molti altri non hanno dato nessuna informazione al riguardo, altri ancora stanno procedendo d’ufficio con l’emissione di Emd/pezzi di carta nominativi da spendersi nei prossimi 12 mesi, ma solo attraverso il loro call center».

Secondo Pezzani, inoltre, Iata «non è stata in grado, o non ha voluto, coordinare nessun tipo di azione comune al fine di gestire la situazione, tant’è che oggi ci ritroviamo con una policy diversa per ogni vettore, e che alcuni vettori ne hanno inviate 4 diverse nell’arco di 2/3 settimane. Ma non ha dato risposte tangibili alle pressioni di tutte le associazioni di categoria a livello europeo».

A tal proposito nella nota di Fto si ricorda che l’Ectaa ha inviato una lettera alla Commissione Ue relativa alle criticità in essere nella gestione dei rimborsi e del Bsp ed è stata fatta una dichiarazione congiunta con la Wtaaa, organizzazione mondiale che raggruppa tutte le associazioni delle agenzie di viaggi.