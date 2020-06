Fto, certificazione gratuita Pci-Dss nel 2020 per le adv

Visto il periodo di lockdown delle agenzie di viaggi, Fto ha chiesto a Iata di congelare la richiesta di certificazione Pci-Dss e rimandare l’obbligo delle verifiche contabili sui rendiconti finanziari ma, purtroppo, la richiesta non è stata accolta.

La Federazione del turismo organizzato ha quindi deciso – assieme al partner Advantio – di offrire gratuitamente a tutti gli agenti di viaggi la piattaforma di autocertificazione Pci-Dss per l’anno 2020 attraverso il portale Zerorisk nella sezione dedicata a Fto, senza alcun vincolo per gli anni successivi.

Per le agenzie che hanno già pagato la certificazione 2020 sulla piattaforma Zerorisk sarà prevista la certificazione gratuita per il 2021, mentre per le agenzie che hanno acquistato il piano triennale sarà fornito un anno aggiuntivo senza alcun costo.

La certificazione gratuita è disponibile dall’8 giugno all’indirizzo https://fto.zerorisk.io/login

Per usufruire della promozione basterà inserire in fase di registrazione o in fase di rinnovo il coupon COVID_19_100 per il piano annuale o COVID_19_33 per il piano triennale.

JET FUEL. Intanto Fto ha fornito le quotazioni settimanali pubblicate da Iata del jet fuel fino al 29 maggio. Il mese si è chiuso con una media per tonnellata metrica pari 231,62 dollari. Rispetto al mese precedente si segnala un incremento pari a 35,58 dollari pari al +18,15%. La media mensile di maggio si attesta nuovamente sopra la barriera dei 200 dollari, con l’ultima settimana che ha registrano un valore di 279,10 dollari.

Rispetto al mese di maggio dell’anno precedente la diminuzione è stata di 425,69 dollari pari al -64,8%.