Fto-Astoi, maxi campagna media a supporto del turismo

Tredici webinar, tra fiscalità, normative e digital marketing, che hanno visto oltre 8mila iscritti. La formazione For.te e il progetto scuole, mettendo a disposizione degli studenti la professionalità dei soci. Sono i principali sforzi messi in campo da Fto – Federazione Turismo Organizzato, che proprio in questi giorni – per alzare ancora di più la voce – ha dato il via a una mega campagna di comunicazione in collaborazione con Astoi.

«Stiamo facendo degli sforzi economici importantissimi per arrivare a tutti i livelli – dichiara Franco Gattinoni, vice presidente dell’associazione e numero uno di Gattinoni Mondo di Vacanze – Compreremo pagine di giornali e servizi tv consumer, senza dimenticare l’importanza dei nostri giornali di settore. Ora è importante farci leggere e sentire dai 60 milioni di italiani, ribadire che siamo una realtà in crisi, non ci certo perché non siamo capaci».

«Non possiamo lavorare – conclude Gattinoni – E allora chiediamo aiuti concreti per superare il 2020 e riniziare il 2021 a camminare con le nostre gambe. Speriamo di portare a casa tanta attenzione, dai media, dai clienti e dal governo».