Fs, chiusa l’era Battisti: il nuovo ad sarà Ferraris

Dopo le anticipazioni degli ultimi giorni arriva la conferma: il premier Mario Draghi sceglie la linea della discontinuità per la guida di Ferrovie dello Stato e si appresta a sostituire Gianfranco Battisti con Luigi Ferraris per il ruolo di amministratore delegato.

Il ministero dell’Economia ha indicato infatti Ferraris – ex dirigente Enel, Poste e Terna – come nuovo ad, mentre alla presidenza arriva Nicoletta Giadrossi, con un passato in Fincantieri oltre ad essere consigliere di Brembo e di Falck Renewables.

Il ministero dell’Economia e delle Finanze, poi, d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha indicato anche i nominativi per il nuovo consiglio di amministrazione del Gruppo per il trinennio 2021-2023: Pietro Bracco; Stefano Cuzzilla; Alessandra Bucci; Silvia Candiani e Riccardo Barbieri Hermitte (oltre a Giadrossi e Ferraris). “Il ministero dell’Economia e delle Finanze esprime un sentito ringraziamento al presidente, Gianluigi Vittorio Castelli, all’amministratore delegato, Gianfranco Battisti, e ai consiglieri uscenti per il prezioso lavoro svolto e gli importanti risultati ottenuti”, si legge in una nota del Mef.

L’assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato italiane ha inoltre approvato il bilancio di esercizio 2020, caratterizzato da un utile di 41 milioni di euro.