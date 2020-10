Fs fa chiarezza sull’apertura delle vendite per l’inverno

Impossibile prenotare biglietti Fs per il periodo natalizio: con la consueta maliziosità e fiuto per gli scoop o presunti tali il sito web Dagospia ha pubblicato la notizia che rispetto a quanto accadeva nel recente passato, Trenitalia non permetterebbe le prenotazioni di treni per le festività, ipotizzando che a Piazza della Croce Rossa sappiano già che per Natale scatterà un lockdown nazionale.

In verità sul sito Fs, proprio ieri, è apparsa la nota che i treni dell’orario invernale – che entrerà in vigore domenica 13 dicembre – saranno caricati nei sistemi di vendita entro i primi di novembre, perché come sempre sono necessarie le interlocuzioni con Rfi da parte di Trenitalia e degli altri soggetti operativi (vedi Italo, ndr) per definire gli slot e quindi gli orari del nuovo orario invernale.

E se Dagospia insiste nel sottolineare che lo scorso anno già da fine ottobre era possibile prenotare treni per Natale, nella sua nota ufficiale il Gruppo Fs ribadisce che Trenitalia deve costruire l’offerta in base alle esigenze di mobilità, ma soprattutto sulla base di esperienze degli anni passati. Una procedura che oggi, visto il “mutato contesto” legato alla pandemia, impone attente valutazioni. Viene dunque a cadere l’ipotesi o insinuazione di Dagospia .

Lo stesso Ernesto Mazzi, presidente di Fiavet Lazio e direttore commerciale dell’agenzia Ultra Viaggi, che vanta una delle principali biglietterie ferroviarie di Roma, conferma: «È assolutamente normale che Trenitalia e Italo non permettano ora le prenotazioni per fine dicembre, semplicemente perché, a giugno e novembre, si definiscono gli orari estivi ed invernali e pertanto prima dell’introduzione dei nuovi orari, non è mai stato possibile effettuare prenotazioni così anticipate. Quest’anno, poi, con la pandemia, immagino che sia ancor più delicato metter mano alla programmazione dei treni, visti i numerosi Dpcm che ormai si susseguono da mesi». Dunque tutto rientrato, o per meglio dire tutto smentito.