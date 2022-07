Fs apre il Parkin’ Station di Napoli: investiti oltre 13 milioni di euro













Presentato a Napoli il Parkin’ Station, hub di sosta e interscambio modale, capace di ospitare fino a 360 auto, realizzato da Grandi Stazioni Rail, società del polo infrastrutture del Gruppo Fs Italiane, con un investimento complessivo di oltre 13 milioni di euro.

Alla presentazione sono intervenuti Vincenzo De Luca, presidente Regione Campania, Gaetano Manfredi, sindaco del Comune di Napoli e Luigi Ferraris, amministratore delegato Gruppo Fs Italiane.

A Napoli il Parkin’ Station realizzato nei locali dell’ex Officina di Carica Accumulatori (da cui il nome Oca), ormai dismessa e demolita, è l’ultimo di una serie di interventi che, finanziati con la legge obiettivo 433 del Mims (ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili), ha visto la riqualificazione delle aree esterne alla stazione di Napoli Centrale, il parcheggio interrato di Piazza Garibaldi, collegato alla linea della metropolitana e integrato con la sistemazione superficiale della piazza, opera dell’architetto Dominique Perrault.

Il Parkin’ Station è una nuova infrastruttura realizzata in una delle grandi stazioni italiane che, al pari di quella inaugurata a Milano l’8 aprile scorso, è parte integrante di un più ampio piano strategico che intende trasformare le stazioni lungo la principale direttrice ferroviaria nazionale in hub intermodali di un sistema di MaaS (Mobility as a Service), con spazi per la sosta di auto e servizi per l’interscambio tra vari mezzi di trasporto, inclusi quelli collettivi, condivisi e di mobilità dolce.

Il Parkin’ Station concorrerà a promuovere e migliorare le funzioni di hub multimodale che la stazione di Napoli Centrale sta già assolvendo. Nell’ambito del progetto sono stati individuati nell’area di ingresso degli spazi open air, dedicati alla mobilità dolce, prevedendo delle rastrelliere per le biciclette e monopattini, senza escludere, in prospettiva, la realizzazione di una velostazione dotata di varchi controllati.

La stazione è aperta dalle cinque del mattino all’una di notte, con la possibilità di tariffe orarie, giornaliere e abbonamenti mensili: 2,50 euro per la sosta oraria (per ogni ora o frazione) e 22 euro per la giornaliera; 1 euro all’ora per la moto e 8 euro per la giornaliera; 2 euro per la notturna (dalle ore 1.00 alle ore 5.00). Previsto anche l’abbonamento auto mensile a 150 euro, che scende a 120 euro se si possiede anche un abbonamento ferroviario.