Fruit Viaggi alla fiera di Rimini con il claim “Si vola”













“Si vola”. È il claim pensato da Fruit Viaggi in occasione di Ttg Travel Experience, un modo per presentarsi al mercato con ottimismo trasmettendo voglia di ripartire ai partner e in particolare alle agenzie.

«Questo claim vuole essere il giusto auspicio, un segnale di positività per la ripresa del prodotto estero, che ci vede impegnati in prima linea su destinazioni come il Mar Rosso, la Tunisia, la Turchia e la Grecia», afferma Raffaele Sigillo, direttore marketing del tour operator.

Fruit Viaggi si trova al Padiglione A3, Stand 079 della fiera di Rimini.