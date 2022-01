Frontiere aperte, come chiedere l’Esta per i viaggi negli Stati Uniti













Dall’8 novembre 2021, le frontiere degli Stati Uniti d’America sono di nuovo aperte per turisti e viaggiatori d’affari. Chi desidera recarsi nel Paese, deve richiedere un visto o un’autorizzazione di viaggio ESTA USA e rispettare le rimanenti misure relative al coronavirus.

PREPARATIVI PER UN VIAGGIO IN AMERICA. Oltre al visto o all’ESTA per gli USA, prima della partenza per gli Stati Uniti d’America è necessario procurarsi tutti i documenti relativi alle vaccinazioni. Gli USA richiedono che tutti i viaggiatori di età superiore ai 18 anni siano completamente vaccinati da almeno 14 giorni. La prova di avvenuta vaccinazione va dimostrata all’imbarco del volo per gli USA. Oltre a essere completamente vaccinati, prima della partenza tutti i viaggiatori devono sottoporsi a un test Covid-19 (ad eccezione dei bambini sotto i 2 anni).

Gli Stati Uniti d’America sono una destinazione molto gettonata. Il Paese è grande e dotato di innumerevoli attrazioni turistiche, tra cui città famose e parchi nazionali meravigliosi. Si pensi, ad esempio, alle città di New York e Los Angeles e al famoso parco nazionale del Grand Canyon (nello stato di Arizona), o a Yellowstone, il parco nazionale più antico del mondo.

Dal momento che l’ESTA è valido per 2 anni, può già essere richiesto anche per un viaggio futuro. Durante questi due anni, l’ESTA può essere utilizzato per molteplici viaggi negli USA. Ogni soggiorno nel Paese può durare al massimo 90 giorni, è quindi possibile pianificare più viaggi per ammirare le diverse attrazioni che ogni stato del Paese ha da offrire.

L’ESTA è più economico del visto ed è inoltre molto più semplice e veloce da richiedere. Prima di richiederlo è importante controllare di soddisfare tutti i requisiti collegati al suo utilizzo.

Tutte le informazioni relative alla richiesta di un visto sono disponibili su Visti.it