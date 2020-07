Fronte comune dei vettori sui voli Europa-Usa

Un fronte comune per favorire la ripesa del traffico aereo tra Usa e Europa. American Airlines, United, Lufthansa Group e Iag hanno indirizzato una lettera congiunta al vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence e al commissario europeo per gli affari interni Yiva Johansson.

Obiettivo: chiedere la creazione di un programma congiunto tra Europa e Usa di test anti-Covid, che dovrebbe iniziare con la messa a punto di un progetto pilota.

“Un programma coordinato di test potrebbe essere la chiave per fornire la fiducia necessaria a una ripresa senza requisiti di quarantena o altro restrizioni d’ingresso”, sottolinea la missiva dei vettori, che sottolineano come i test anti Covid-19 sono diventati sempre più comuni in tutto il mondo.