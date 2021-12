Friuli Venezia Giulia, al via la stagione invernale













Riparte in sicurezza la stagione invernale in Friuli Venezia Giulia lungo i tracciati dei sei poli della regione, tra impianti rinnovati e nuove proposte e attività, tra cui passeggiate sulla neve con le ciaspe alla scoperta della natura, escursioni sui sentieri e scalando le cime delle montagne. Più di mille esperienze, sei calendari confermati grazie alla collaborazione con i consorzi e le reti d’impresa del territorio e tante occasioni per vivere la montagna.

Per Piancavallo e la montagna pordenonese, un programma non solo sulla neve: l’offerta infatti include laboratori per lavorare la paglia, corsi di cucina e corsi per imparare a fare i formaggi e la ricotta. Per chi ama immergersi nella natura, le proposte spaziano dallo sci alle camminate, alcune da praticare con o senza ciaspe lungo i sentieri.

La Carnia inizia con l’incanto e la magia di Sappada, inserita tra i borghi più belli d’Italia. Per chi vuole mantenersi attivo, alla proposta delle discese su pista e tracciati si aggiunge lo sci di fondo con i campioni Silvio Fauner e Pietro Piller Cottrer, ma anche l’urban trekking fra le vie del borgo di Sappada vecchia. Per chi invece vuole immergersi nel cuore della Carnia, tappa sullo Zoncolan, in cui gli amanti dello sci troveranno discese per tutti i gusti nonché escursioni tematiche con le ciaspole e passeggiate a cavallo sulla neve. Sempre in Carnia, Forni di Sopra/Sauris è la destinazione adatta per chi, con bambini e famiglia, cerca una soluzione comoda e divertente tra avvicinamento all’hockey e giochi sulla neve, fiaccolate lungo il fiume Tagliamento e la possibilità di cimentarsi nel biathlon.

Il Tarvisiano è la meta giusta per chi cerca un mix tra natura, sci da discesa e di fondo, passeggiate e boschi, con la foresta millenaria di Tarvisio, la più grande d’Italia. Le Alpi Giulie, con in cima il Lussari che ospita il santuario mariano meta di numerosi pellegrini, faranno da sfondo alle passeggiate, al forest bathing e lo yoga che è possibile praticare in mezzo agli alberi, escursioni con le fat bike e ancora passeggiate storiche a scoprire questo angolo del Friuli Venezia Giulia, punta di un anello che confina e unisce Italia, Austria e Slovenia.

Per chi vuole immergersi nella natura incontaminata e nel silenzio di paesaggi innevati, il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane conferma la versione invernale dell’iniziativa Parco Wellness outdoor: calendario di escursioni, sport e attività per i più piccoli in compagnia delle guide del parco, mentre il parco naturale delle Prealpi Giulie propone tutto l’inverno attività di diversa difficoltà e livello.

PromoTurismoFvg ha pensato a nuove proposte attraverso diversi pacchetti tra settimana bianca, weekend outdoor sulla neve, sci, esperienze nella natura o enogastronomiche, cani e slitta. Ski&Wellness è la promozione che abbina all’acquisto dello skipass giornaliero e plurigiornaliero il 10% di sconto durante i festivi e prefestivi e il 15% nei feriali alle Terme di Arta, di Grado e Monfalcone, o viceversa.

FOCUS SCI. Il 4 dicembre è ripartita ufficialmente la stagione sciistica con l’apertura di una parte degli impianti nei sei comprensori della regione, in sicurezza e nel rispetto delle regole. Dall’incentivazione delle vendite online dei biglietti, così da evitare eventuali file alle casse, al controllo dei green pass da parte del personale di PromoTurismoFvg in collaborazione con le forze dell’ordine: quest’anno in zona bianca e gialla, seguendo le linee guida del Governo, è necessario presentare il green pass per utilizzare impianti come funivie, telecabine, tappeti coperti e seggiovie con la cupola abbassata, mentre per seggiovie e skilift non è richiesto il certificato. In zona arancione si scierà solo in presenza di super green pass.

Il Friuli Venezia Giulia offre circa 100 chilometri di piste servite da 41 impianti di risalita complessi e 34 tappeti distribuiti nei sei comprensori della regione (Piancavallo, Sappada, Forni di Sopra-Sauris, Zoncolan, Tarvisio, Sella Nevea). La scelta è stata quella di bloccare i prezzi degli skipass per consentire agli amanti dello sci di usufruire delle piste senza rincari; chi sceglierà i poli di Forni di Sopra e a Sella Nevea avrà uno sconto del 10% sui ticket. Sempre a Sella Nevea con il biglietto acquistato sarà possibile sciare solo sul versante italiano: a causa della situazione sanitaria, infatti, il biglietto unico è stato sospeso e per sciare in entrambi i comprensori, italiano e sloveno, sarà necessario acquistare i biglietti separatamente.

Tra le novità, la seggiovia “Giro d’Italia” sullo Zoncolan, la prima a sei posti della regione. L’impianto, completamente rinnovato, si trova in una delle località simbolo per gli amanti dello sci, ma anche del ciclismo: denominato il Kaiser, conosciuto come una delle salite più dure per gli atleti, lo Zoncolan ospita il nuovo impianto che potrà essere utilizzato anche nella stagione più calda per trasportare le bici.