Friuli, a Rimini per rilanciare il turismo della regione

La promozione del Friuli Venezia Giulia non si ferma e anche per questa edizione 2020 PromoTurismoFvg parteciperà al Ttg Travel Experience, in programma al quartiere fieristico di Rimini dal 14 al 16 ottobre.

Lo stand del Friuli Venezia Giulia (Pad. C5 Stand 027-054) ospiterà 19 operatori a rappresentare tutti i settori del turismo regionale, tra consorzi, reti d’impresa, strutture ricettive e agenzie di incoming, le quali dialogheranno con i seller attraverso incontri in presenza, ma anche virtuali, che proseguiranno anche per tutta la settimana successiva.

Novità di quest’anno, l’opportunità di estendere l’agenda degli incontri anche a tutta la prossima settimana, da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre, offrendo così l’occasione ai buyer di riprendere il dialogo con la filiera nazionale e internazionale del turismo attraverso il canale digitale. Nelle scorse settimane e negli ultimi giorni gli operatori del Friuli Venezia Giulia hanno già programmato diversi incontri con stakeholder del mercato italiano ed estero.

In fiera, l’ente regionale che si occupa della promozione e della gestione del turismo promuoverà l’intero territorio, ma anche i tour guidati a partenza garantita (con un minimo di due persone partecipanti) e curati da alcune agenzie incoming alla scoperta di città, borghi e sapori della regione, gli eventi autunnali e natalizi – al momento – calendarizzati, nonché la proposta per Aria di Festa 2021, la festa del prosciutto di San Daniele con visite guidate e laboratori (25-28 giugno 2021).

A Ttg interverrà anche PromoTurismoFvg ne “Il turismo alla prova della ripartenza: Touring Club Italiano e Fondazione Campus incontrano Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Toscana”, il panel promosso da Touring club e Campus Lucca fissato alle 16.45 nella Main Arena – Hall Sud per raccontare l’esperienza della Dmo e tracciare un bilancio della stagione mettendo in luce le esperienze, positive e negative, di queste settimane.

Lo stand del Friuli Venezia Giulia è stato pensato per rispettare le norme anti-Covid e preservare, quanto più possibile, la sicurezza di ciascuno al suo interno, con spazi ampliati e la dotazione di protezioni individuali.