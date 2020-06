Frigerio, partnership con Nexi per nuove soluzioni digitali

Anche Frigerio Viaggi volta pagina e lancia nuovi format per il segmento Mice. Nel corso del suo digital event Emotional & Virtual, organizzato in collaborazione con Nexi, sono stati presentati nel dettaglio ad oltre 200 top client, fornitori, stampa e agenzie del Gruppo i nuovi modelli di business.

«Il mondo è cambiato più negli ultimi mesi che negli ultimi vent’anni – ha spiegato Simone Frigerio, direttore commerciale di Frigerio Viaggi – Per questo motivo abbiamo sviluppato nuove modalità di approccio: sul fronte del Business Travel, stiamo apportando delle evoluzioni al nostro sistema di self booking tool per la gestione dei viaggi d’affari, che diventerà sempre più tecnologico e digitale. Siamo orgogliosi di annunciare la nuova partnership con Nexi e con il loro sistema Virtual Payment».

Anche Nexi ha illustrato le sue soluzioni innovative. Alberto Panariello, head of commercial cards sales & partnerships ha presentato Travel Account, una soluzione virtuale che risponde alle esigenze di spesa del segmento T&E, per la prenotazione di viaggi tramite Travel Management Company.

«Nasce con l’obiettivo di privilegiare una nuova customer experience delle aziende, semplificando i processi d’acquisto e garantendo maggiore sicurezza e controllo delle spese di viaggio aziendali. La soluzione Nexi non si limita alla gestione delle sole spese di Business Travel, è funzionale anche alla gestione della parte Mice ed Esposizioni».

Sui format di Frigerio Viaggi si è soffermata Paola Frigerio, direttore leisure, marketing e network del Gruppo: «I nostri nuovi format consentono di superare i limiti della fisicità attraverso la tecnologia, enfatizzando però l’elemento umano. I digital meeting, indicati per dialogare per esempio con il team vendite, le filiali, la rete dei distributori, organizzare un road show, consentono di abbattere le distanze con i partecipanti, ponendo le persone al centro, interagendo con loro come se fossero nella stessa stanza».

I virtual event (convention ed eventi) sono invece in grado di creare una nuova dimensione e trasportare il pubblico in un mondo parallelo, con l’ausilio di Set Virtuali 3D, con scenografie progettate appositamente e grafiche dinamiche. Utilizzando location suggestive e paesaggi mozzafiato, è possibile ambientare l’evento dove si vuole. Abbiamo infine l’evento ibrido, un mix tra un evento classico e un virtual event: una parte dei partecipanti viene coinvolta fisicamente, l’altra parte invece si collega da remoto con la possibilità di vivere virtualmente la stessa esperienza», ha concluso la manager.