Frigerio, conclusa la prima convention “Fri Dom” a bordo di Msc Seaview













Si è tenuta dal 9 al 13 novembre la prima convention Fri Dom, dedicata al nuovo format di affiliazione creato e promosso da Frigerio Viaggi Network, che ha riunito oltre 70 agenti di viaggi aderenti a Frigerio Viaggi Network, Gruppo Professione Turismo e The Travel Expert. L’incontro – svoltosi a bordo della nave Msc Seaview durante il suo itinerario di 5 giorni nel Mediterraneo Occidentale (Genova, Barcellona e Marsiglia) – ha visto l’alternarsi di riunioni di lavoro e formazione con momenti di svago e networking. Gli argomenti toccati hanno spaziato da prodotto e programmazione, con un focus importante sull’incoming e il prodotto Italia, a tecnologia web e social.

«Benché in realtà, sia la 38ª convention del Gruppo, abbiamo voluto mettere l’accento sul fatto che fosse la “prima”, da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19, e sul nuovo format Fri Dom che, oltre a rappresentare in maniera completa le differenti tipologie di professionisti del settore, nel rispetto dell’unicità di ognuno, dal più piccolo al più strutturato, propone in maniera flessibile e trasparente una vasta scelta di prodotto, contratti e tecnologia innovativa digitale abbinata, che la rende una proposta unica e di grande valore», ha sottolineato Paola Frigerio, travel, marketing & network director del Gruppo.

La convention tenutasi a bordo di Seaview è stata, quindi, l’’occasione per vivere la nave e toccare con mano il prodotto, oltre a rafforzare lo spirito di appartenenza e condivisione, nell’ottica di uno stimolante e costruttivo confronto tra imprenditori. «Siamo molto soddisfatti di essere finalmente riusciti ad ospitare a bordo di Msc Seaview la convention di Frigerio Viaggi Network – – Seguiamo e supportiamo con grande interesse questo nuovo progetto, un connubio di differenti realtà che sono in grado di esaltarsi nelle proprie peculiarità che mettono a fattor comune», ha commentato per l’occasione Fabio Candiani, direttore vendite e network Italia di Msc Crociere.

«Era forte l’esigenza, dopo due anni dallo scoppio della pandemia, di tornare ad un importante incontro in presenza per condividere non solo strategie ed obiettivi, ma il calore di una stretta di mano o di un abbraccio, con i vecchi e nuovi colleghi per dar vita ad “una nuova partenza”, di cui tutti sentiamo il profondo bisogno – prosegue Giorgio Mariani, network & incoming manager del Gruppo – Siamo consapevoli che il percorso è ancora in salita, ma chiarezza di visione, prodotto e tecnologia sono i driver che stanno muovendo energia tra i territori, i professionisti del travel e domanda domestica ed internazionale».

Per Gian Paolo Vairo, ceo & founder di Trustforce (che collabora con il Gruppo Frigerio Viaggi attraverso un team di consulenti territoriali alla ricerca di nuovi affiliati al progetto Fri Dom), «è stato veramente interessante vedere interagire in armonia diversi tipi di professionisti. Ritengo vincente proporre una ampia gamma di servizi diversificati in base alle tipologie di business: leisure, corporate, Mice e incoming. Una tecnologia originale ed innovativa che ha reso la convention densa di argomenti interessanti e di attualità».

Michelangelo Crippa, presidente Gruppo Professione Turismo plaude, invece, «al grande lavoro di squadra che contraddistingue il nostro rapporto con Frigerio Viaggi Network e un grazie per aver connesso in streaming anche chi, come me, non ha potuto partecipare in presenza alla convention ma ha avuto la possibilità, anche dall’agenzia, di non perdersi nulla delle ricche novità presentate».

«Questo è il primo off-site per The Travel Expert e siamo onorati di essere entrati a far parte di Frigerio Viaggi Network che, oltre ad avere una decennale esperienza nell’ambito del prodotto e dei contratti con i fornitori, è proprietaria di una tecnologia digitale innovativa che permetterà a tutti un balzo in avanti», commenta Davide Volpe, co-founder The Travel Expert.

Per Luigi Porro, anche egli co-founder The Travel Expert. «Nasciamo con una grande focalizzazione sul leisure ed oggi ci troviamo a collaborare con un grande produttore di prodotto Italia come Frigerio Viaggi. Questa è l’opportunità per compiere un grosso salto sul modulo incoming ed esperienze Italia, sfruttando prodotti e canali di vendita già consolidati e format digitali innovativi come OpenCITY. La forte vocazione tecnologica del Gruppo Frigerio è stato di sicuro, uno dei motivi che ci ha fatto propendere per la partnership con loro».

«La Convention è stata l’occasione anche per presentare i nostri strumenti tecnologici di proprietà, che hanno l’obiettivo di semplificare l’operatività degli agenti di viaggi, come FriTravel App –ha concluso Simone Frigerio, direttore generale Frigerio Viaggi – Un’unica dashboard per la prenotazione e l’emissione di titoli di viaggio: oltre 1.000 voli e 1 milione di hotel in tutto il mondo, treni, autonoleggi e servizi ancillari come parcheggi, visti, assicurazioni e servizi in aeroporto. Il sistema consente di accedere a tutte le informazioni principali risparmiando tempo e in più, grazie alla visione semplificata dei vari processi, l’agenzia diventa più performante e redditizia. In particolare, per le agenzie viaggi abbiamo declinato il prodotto FriTravel Fast, un sistema di prenotazione online che consente tanto al consulente quanto all’agente di lavorare ovunque si trovi; mentre per le Aziende abbiamo FriTravel Solution, una piattaforma smart e intuitiva per la gestione delle trasferte aziendali. Ciliegina sulla torta il grande progetto d’integrazione verticale ed orizzontale denominato S.I.T.O, Sistema Integrato per il Travel Online».

Partner dell’evento Ergo Assicurazioni, che ha avuto l’occasione di dialogare e presentare agli agentile novità di prodotto e la strategia per la prossima stagione. «In qualità di partner, siamo molto felici di aver preso parte a questa convention e di aver potuto presentare le nostre soluzioni assicurative customizzate per le diverse tipologie di servizi e pacchetti offerti da Frigerio Viaggi – conclude Daniela Panetta, direttore commerciale – L’occasione è stata per noi preziosa anche per proseguire la costante formazione, nei confronti degli agenti di viaggio, sulle nuove coperture relative a Covid e quarantene».