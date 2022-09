Frecciarossa in Spagna: aperte le vendite dei treni iryo

Al via, da domenica, le vendite dei biglietti per il Frecciarossa 1000 in Spagna. Attraverso la partecipata di Trenitalia iryo, l’alta velocità Fs debutterà nella Penisola iberica il 25 novembre con le prime corse Madrid-Saragozza-Barcellona per continuare dal 16 dicembre con i collegamenti fra Madrid, Valencia e Cuenca.

Poi, nel primo trimestre 2023, i collegamenti di iryo arriveranno anche nelle città di Siviglia, Malaga e Cordoba a cui si aggiungeranno a giugno Alicante e Albacete.

Le nuove tratte sono state presentate a Madrid nella stazione di Atocha.

Il percorso per l’ingresso dell’alta velocità italiana in Spagna era iniziato già dal 2019, per poi proseguire a maggio 2020 con la firma di un accordo quadro tra il consorzio Ilsa, composto da Trenitalia e dalla compagnia aerea Air Nostrum, e Adif, il gestore della rete ferroviaria iberica, che ha visto poi, a novembre 2021, la nascita del marchio commerciale iryo.

Forte la volontà del Gruppo Fs di espandersi all’estero, in armonia con il Piano industriale 2022-2031 e grazie all’attivismo della direzione internazionale. «Il mercato in Europa è sempre più considerato domestico: c’è una spinta a favore del treno, da e per destinazioni al di là degli Stati. Noi siamo presenti in una serie di Paesi, dove vogliamo consolidare la nostra presenza, con attenzioni e investimenti, sia nel trasporto passeggeri sia nel trasporto merci. E presto esporteremo le nostre competenze anche fuori dall’Europa», aveva dichiarato a maggio scorso l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris.