Frecciarossa al Wtm: prenotazioni dall’estero al +30%

Tra i protagonisti italiani del Wtm London – con il suo stand Frecciarossa – c’è stata, come sempre, Trenitalia che celebra quest’anno la crescita a due cifre della vendita dei biglietti all’estero.

Da luglio a settembre è stata registrata, infatti, per Frecce, Intercity ed Eurocity una forte ripresa dei flussi da oltreconfine, con un aumento delle prenotazioni sul canale internazionale del 30% in più rispetto al 2019. Grande successo, in particolare, del Frecciarossa Milano-Parigi con oltre 400mila passeggeri trasportati dal 18 dicembre 2021.

«Nel corso del World Travel Martket, abbiamo incontrato i più grandi operatori e partner provenienti da tutto il mondo: oltre l’Europa e il Nordamerica anche i mercati emergenti del Medio Oriente e dell’Australia per condividere con loro i positivi traguardi raggiunti», ha commentato il direttore business Alta Velocità di Trenitalia Pietro Diamantini.

Sul fronte dei trend, è emerso che chi arriva in Italia sceglie sempre più spesso il treno per spostarsi in vacanza. Le tratte nazionali più vendute sono Firenze, Venezia e Napoli da Roma e Milano. Cresce anche il numero dei clienti che scelgono di viaggiare nei livelli Executive, Business e Prima.

Spinta anche sull’intermodalità con un’integrazione aereo-treno che il Polo Passeggeri del Gruppo Fs intende sviluppare.