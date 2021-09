Frecce alla francese: l’alta velocità italiana ora arriva a Parigi













Effetti della liberalizzazione: sabato scorso il Frecciarossa 1000 di Trenitalia ha finalmente fatto il suo ingresso alla stazione di Parigi Gare de Lyon dopo il primo viaggio di pre esercizio da Torino Porta Nuova.

Un evento atteso a lungo, in quanto Trenitalia ha avviato le pratiche di richiesta al regolatore delle ferrovie francesi Arafer per operare la rotta Milano-Torino-Parigi nel giugno 2019. Due anni dopo, a fine giugno 2021, Arafer ha finalmente concesso la sua approvazione.

Finora, la rete ferroviaria francese era stata chiusa alle aziende di trasporti straniere, ma a seguito del piano normativo per la liberalizzazione del trasporto passeggeri sulle reti dei vari Paesi dell’Unione Europea, Trenitalia ha potuto fare richiesta.

E nonostante il Frecciarossa arrivato a Parigi qualche giorno fa fosse soltanto in un test-ride, il servizio commerciale potrebbe iniziare molto presto.

Non si sanno ancora la data di inizio del servizio, né la frequenza giornaliera, ma secondo alcune indiscrezioni – come quelle della rivista di settore Irj (International Railway Journal) – Trenitalia opererà due treni giornalieri tra Milano Centrale e Parigi Gare de Lyon. I treno, stando alla rivista, dovrebbero partire da Milano rispettivamente alle 05.53 e 16.07, per arrivare a Parigi rispettivamente alle 12.31 e 23.17. I treni di ritorno da Parigi Lione dovrebbero partire invece alle 07.26 e alle 15.18, per arrivare a Milano alle 14.07 e alle 22.07.

La recente cessazione delle tratte Italia-Francia operate dalla controllata di Trenitalia Thello, quindi, si è dimostrata tutt’altro che una mossa per abbandonare il mercato.

Attualmente la tratta Parigi-Milano è servita dall’alta velocità della francese Sncf, due volte al giorno dal Tgv. Trenitalia, però, potrebbe avere un vantaggio rispetto a Sncf, in quanto i suoi Frecciarossa sono certificati per l’utilizzo della linea AV Torino-Milano (a differenza dei TGV), il che offrirebbe un tempo di percorrenza più breve di 20 minuti.

Il mercato europeo è la priorità nei piani di sviluppo di Fs, che infatti prima della Francia ha puntato anche sulla Spagna, venendo selezionato da Adif, il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria spagnola, come primo operatore privato ad accedere al mercato iberico. L’inizio del servizio commerciale in Spagna è previsto per gennaio 2022 ed avrà una durata decennale.