Francorosso, le ricette gourmet di Gambero Rosso nei SeaClub













Come si preparano le frittelle di tonno? Il primo passo, senza dubbio, è capire qual è il modo giusto di tagliare le patate. Giornalisti e influencer sono stati chef per una sera con Viaggi del Gusto, l’evento organizzato da Francorosso e Gambero Rosso a La Città del Gusto a Roma, condotto dallo chef della Gambero Rosso Academy e inventore delle ricette Mattia Maria Rossi.

Divisi in due gruppi e supervisionati da chef professionisti, gli ospiti – ingredienti alla mano e fuochi a induzione a disposizione – si sono cimentati nella cooking session con assaggio finale delle loro frittelle.

Poi, il giardino dell’Academy, ha accolto tutti per una degustazione per raccontare e scoprire i gusti e gli odori dei piatti – come il polpo rosso e verde, il risotto patate cozze & nduja, il kleftiko e il calamaro dukkah – che coloreranno i menù di alcuni dei più rinomati SeaClub di Francorosso in giro per il mondo.

Il progetto dell’operatore del Gruppo Alpitour è proprio questo: offrire ai propri ospiti esperienze del Paese visitato, anche a tavola, dove i sapori, gli odori e i colori sanno raccontare molto di un luogo e di un popolo.

In collaborazione con la Gambero Rosso Academy, Francorosso proporrà agli ospiti di 17 SeaClub in Italia, Grecia, Spagna, Egitto e Oceano Indiano dieci ricette gourmet che uniscono la filosofia e l’arte della scuola di cucina agli ingredienti tipici in cui sorgono i resort.

«Francorosso punta da sempre su viaggi e vacanze esperienziali nella destinazione e dopo aver siglato la collaborazione sul fitness con Virgin, abbiamo pensato di potenziare l’offerta anche dal punto di vista culinario, con un’esperienza di gusto da portare a casa – dice Enrica Beltramo, marketing manager dei brand Alpitour e Francorosso – Con Gambero Rosso abbiamo scelto il meglio, e non solo per affinità di naming e cromie, e abbiamo anche unito due brand italiani. La collaborazione parte con 17 SeaClub dall’estate, ma siamo orientati ad ampliarla. Ci saranno due ricette per ciascuna delle cinque aree, con un focus sul Mediterraneo: incontri gustosi di cucina fusion che combinano la gastronomia italiana e i sapori della destinazione. In ciascuna struttura i piatti saranno curati da chef adeguatamente formati e ci saranno attività di follow up per verificare che tutto sia perfetto per i clienti Francorosso».

Dalla fantasia dello chef Mattia Maria Rossi sono nate le dieci ricette: piatti sfiziosi in cui gli ingredienti locali si amalgamano con creatività ed eleganza per originare nuove proposte gourmet. Le ricette sono state suddivise per le cinque aree geografiche in cui si trovano i 17 SeaClub del progetto.

«Ho avuto la possibilità di conoscere approfonditamente aree geografiche, come ad esempio quella nord africana, che non ho mai visitato – racconta Mattia Maria Rossi – È stato bello e divertente selezionare ricette tradizionali e rivisitarle in chiave moderna con ingredienti attuali. Per la rivisitazione mi sono ispirato ai ricordi d’infanzia partendo dalle lunghe tavolate allestite in campeggio con i miei nonni dove erano presenti persone provenienti da tutto il mondo. È grazie a questi episodi che ho avuto modo, fin da bambino, di assaggiare pietanze legate ad altre culture. Ad aiutarmi nella rielaborazione di queste ricette sono state anche le mie esperienze lavorative all’estero».

La selezione di piatti realizzati per Francorosso vuole celebrare la ricchezza gastronomica del pianeta attraverso menu esclusivi con ricette fusion.

«Francorosso è da sempre uno dei brand più noti al turismo italiano, sinonimo di viaggi esperienziali fedeli alla cultura dei luoghi – dice Alessandro Biasi, responsabile marketing area mainstream del Gruppo Alpitour – Abbiamo accolto con entusiasmo questa collaborazione con una delle più importanti realtà enogastronomiche del nostro Paese, la Gambero Rosso Academy: la loro firma su alcuni dei piatti dei menù dei nostri SeaClub sarà un autografo esclusivo di bellezza e gusto sicuramente gradito ai nostri ospiti, che potranno conoscere un Paese anche attraverso i suoi sapori».

Orgoglioso della collaborazione anche Dario Paesano, direttore di Gambero Rosso Academy: «L’offerta formativa della nostra Academy si è ampliata negli anni con programmi di approfondimento e partnership con aziende che, come Francorosso, credono nel valore delle esperienze e nell’unione di più realtà per offrire ai clienti qualcosa di inaspettato, originale e coinvolgente sotto più punti di vista».